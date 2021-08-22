我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美將徵20民航機 加速撤離阿富汗 仿70年前柏林行動

兒子是首位在阿遇害美軍 父看結局：心碎、丟臉

荷蘭男自比猴王要2女共事1夫 台女異國婚姻夢一場

記者邱瑞杰／基隆22日電
台灣陳姓女子與荷蘭男子登記結婚，丈夫要求兩女共事一夫。陳女在有名無實婚姻維持12年後訴請離婚，基隆地院判准。(示意圖／ingimage)
台灣陳姓女子與荷蘭男子登記結婚，丈夫要求兩女共事一夫。陳女在有名無實婚姻維持12年後訴請離婚，基隆地院判准。(示意圖／ingimage)

台灣陳姓女子與荷蘭男子在台登記結婚，飛到荷蘭發現丈夫與荷蘭女子同居，還說一夫一妻違背人類原始本能，要求兩女共事一夫。她無法接受黯然返台，並在有名無實婚姻維持12年後提議離婚。丈夫不願來台，並說財產都不會給她。陳女說無意要錢，只想結束這段婚姻。基隆地方法院審結，判准離婚。

陳女起訴指出，2008年丈夫和她在台灣辦理登記結婚後回荷蘭，她請丈夫到荷蘭政府登記，為她辦理依親居留證。對方屢次推託，表示要花很多錢，並說她無法通過居留簽證考試會浪費錢。她請丈夫來台生活，又回說台灣錢不好賺，天氣太熱，環境不好拒絕。

2008年11月間，她飛到荷蘭探視丈夫，才發現他與荷蘭女子同居。她要求荷蘭女子離開，但丈夫堅持3人同住。她低聲下氣請求無效，痛苦難當，並因旅遊簽證即將到期黯然回台。

陳女說，在荷蘭期間，丈夫到處跟朋友炫耀可以擁有兩個女人，還對她洗腦古代都是一夫多妻，猴子也是猴王獨享整個雌性猴群，一夫一妻違背人類原始本能，是不道德的法律；還說她無法答應要求，讓他心裡非常掙扎痛苦，無法再與她一同生活。

陳女返台後，2013年接到丈夫來電，表明已與荷蘭女子分開，希望兩人重新開始，並來台懇談。她放下傷痛修補夫妻關係，兩人同年5月飛往荷蘭嘗試共同生活，不料1周後荷蘭女子帶著2名與丈夫生的女兒出現在家中，並說從未與丈夫分手，令她痛徹心扉，徹底死心。

陳女說，兩人婚姻關係12年間分居超過11年，期間丈夫未曾聯絡她，分居期間他還與荷蘭女子同居，生育兩個孩子，感情出現嚴重裂痕。

陳女說，2019年聯繫丈夫談離婚，表明出錢負擔他來台機票與食宿。丈夫不願來台，要她到法院辦理判決離婚，且任何財產都不會給她。

陳女無意要丈夫任何財產，只想結束有名無實的婚姻關係，訴請離婚。法院審理時，陳女的荷籍丈夫未於言詞辯論期日到場，也未提出書狀作何聲明或陳述。

法院依陳女提出的戶籍謄本、被告護照影本、被告與荷蘭女子親密照片、被告與荷蘭女子及兩個孩子生活照片等事證，並查詢被告入境紀錄，經合法通知未到庭或提出書狀爭執，認定陳女主張為真。

法院指出，婚姻係以夫妻共同生活為目的，若致夫妻無法共同生活，無復合可能，即應認有難以維持婚姻重大事由存在。兩造夫妻關係早已名存實亡，被告表示不願意來台辦理離婚，自難期待兩造得以繼續維持並經營婚姻生活，判准離婚。全案可上訴。

台灣 簽證 依親

上一則

英蘇矛盾浮現 派系聯手施壓蘇貞昌內閣

下一則

金曲獎／桑布伊「得力量」摘年度專輯 為原民發聲

延伸閱讀

移民信箱／填寫DS-160表 信息必須真實

移民信箱／填寫DS-160表 信息必須真實
她遊荷蘭性博物館上傳「生殖器」義麵 回土國後慘被捕

她遊荷蘭性博物館上傳「生殖器」義麵 回土國後慘被捕
東奧／選手搭什麼艙等？荷蘭女將由姊開飛機載回家

東奧／選手搭什麼艙等？荷蘭女將由姊開飛機載回家
高球／荷蘭漂亮選手完賽 姊姊開「波音737」載回家

高球／荷蘭漂亮選手完賽 姊姊開「波音737」載回家

熱門新聞

源榮生技關係企業、美國輝景生技醫藥已於8月3日成功掛牌那斯達克市場。源榮生技／提供

輝景在美掛牌 台灣生技業首例

2021-08-15 15:55
新北市長侯友宜希望能盡快找到親友旅遊團花蓮行的感染源，快速阻斷。圖／新北新聞局提供

台10人親友團出遊玩 已知一半確診

2021-08-16 04:10
台灣公共電視史詩旗艦劇「斯卡羅」14日開播，重現154年前發生在台灣屏東的歷史事件；「斯卡羅」被認為是恆春半島南端的統治貴族，日本人類學家描述其為「排灣化的卑南族」。圖為劇中斯卡羅部落風祭司為勇士祝禱儀式。（公視提供）

台史詩劇「斯卡羅」首播 154年前歷史事件 海外可追劇

2021-08-14 20:20
圖為解放軍東部戰區陸軍海防某旅火力分隊7月1日舉行出征誓師大會。（取自解放軍東部戰區微信公眾號）

解放軍宣布 在台灣周邊海空域展開實兵演習

2021-08-17 13:23
專家認為，台灣若非阿富汗，關鍵在於不畏戰。美聯社

台灣不是阿富汗 關鍵在於是否願為捍衛民主不惜一戰

2021-08-18 05:37
台灣被類比為阿富汗，前總統馬英九認為，台灣應該要有自我防衛的能力。圖為馬英九在往立法院出席「飛虎 陳納德將軍與美籍志願大隊」新書發表會。（記者曾學仁／攝影）

今日阿富汗明日台灣？趙少康：美不可靠 馬：台要自救

2021-08-18 02:30

超人氣

更多 >
洛杉磯一口福餃子館華人兄妹認罪 補稅200萬判刑數年

洛杉磯一口福餃子館華人兄妹認罪 補稅200萬判刑數年
阿富汗撤軍挨批 過半美國選民認為拜登不適任總統

阿富汗撤軍挨批 過半美國選民認為拜登不適任總統
紐約部分地區進入緊急狀態 市戶外用餐明日全停

紐約部分地區進入緊急狀態 市戶外用餐明日全停
亨利颶風持續增強 直撲新英格蘭 將在長島登陸

亨利颶風持續增強 直撲新英格蘭 將在長島登陸
美軍變奶爸 大兵哄阿富汗嬰兒「面露慈笑」暖哭全網

美軍變奶爸 大兵哄阿富汗嬰兒「面露慈笑」暖哭全網