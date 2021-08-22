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台灣金曲頒獎典禮 歌王蛋堡 歌后田馥甄

記者王郁惠／台北22日電
第32屆金曲獎最佳華語男女歌手獎由蛋堡杜振熙（右）、田馥甄（左）獲得。(記者李政龍／攝影)
第32屆金曲獎最佳華語男女歌手獎由蛋堡杜振熙（右）、田馥甄（左）獲得。(記者李政龍／攝影)

第32屆金曲獎頒獎典禮昨天在台北流行音樂中心舉辦，作為「微解封」後首場「三金」大型盛宴，首度以「線上＋實體」方式舉辦，現場防疫嚴實，不僅媒體數顯著減少，連萬眾矚目的星光大道長度也大幅縮水，加上有些重要獎項入圍者缺席，也不開放觀眾入場，讓本屆金曲獎略顯「冷靜」；好在音樂人與表演溫暖投入，增添熱情。

今年由杜振熙（蛋堡）、田馥甄（Hebe）、曹雅雯各得三項並列大贏家。其中杜振熙憑「家常音樂」專輯成為「饒舌歌王」第一人，此張專輯是他自立品牌「任性的人」後，時隔七年推出的作品，期間經歷結婚生女，雖原本做音樂的時間都奉獻給家庭，卻也透過嘻哈，以家庭生活為題材創作「家常」，專輯樸素、歌詞精采，獲評審團主席讚是「嘻哈的新典範」。

田馥甄以S.H.E偶像女團出道，2010年以「單飛不解散」之姿推出個人專輯後，時隔九年二度入圍，並成功奪下金曲歌后，「無人知曉」專輯是她離開舊東家、成立個人工作室並加盟何樂音樂後的第一張作品，與過往專輯相比，不再追求清晰的咬字與發音，反而透過細微的呼吸與轉音展現她的「內心戲」，評審團肯定她從偶像團體出道，現在開始有她自己的樣子。

台語歌王、歌后由被粉絲稱為「台語CP」的許富凱與曹雅雯奪得，兩人也感性感謝已故「綜藝教父」寇桑（黃義雄）的提攜。桑布伊三度奪得最佳原住民歌手獎，而羅文裕也是二度奪得最佳客語歌手獎，評審團獎由萬芳「給你們Dear All」抱回，該張專輯獲評審團盛讚「一路以來生命與作品融合一體」。

最佳華語專輯方面，蛋堡「家常音樂」經三輪投票勝出。最佳年度歌曲由盧廣仲「刻在我心底的名字」經兩輪投票贏過萬芳的「阿峰今天沒有來」，肯定「刻在」具流量、流行與傳唱度。

新人的部分?te（壞特）與Yellow（黃宣）討論激烈，?te情感面歌聲的節奏很有療癒感，在第二輪以十票超前Yellow的六票。

評審團主席鍾成虎談到整體結果，表示去年疫情讓大眾感到生活、生命的無常，「可是音樂人其實都在努力，創作出療癒大家陪伴大家的作品，展現流行音樂的生命力」

史上最短金曲紅毯 金曲獎頒獎典禮首度以「線上＋實體」方式舉辦，紅毯堪稱歷年最短，...
史上最短金曲紅毯 金曲獎頒獎典禮首度以「線上＋實體」方式舉辦，紅毯堪稱歷年最短，僅45公尺。(記者葉信菉／攝影)

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