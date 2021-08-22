金曲最佳女歌手 田馥甄團體出身 走出成熟的自己

最佳華語女歌手獎由田馥甄獲得。(記者李政龍／攝影)

田馥甄（Hebe）昨晚在第32屆金曲獎開胡，以第五張專輯「無人知曉」拿下最佳華語女歌手獎，擊敗了萬芳、巴奈、孫盛希、蘇慧倫與譚維維，她感性地說：「麥克風是我的樹洞，讓我把無人知曉、不能言說的情緒唱進歌裡。在這個不容易的時代，想祝福每一個人，都能找到自己的樹洞，身心安適。」

歌后部分經過三輪討論，主要由田馥甄與譚維維PK，最後田馥甄以十票贏得歌后寶座，評審團肯定田馥甄一路從偶像團體，摸索到現在走出比較成熟的她。

田馥甄的專輯「無人知曉」入圍 七項，封后之外，擔任製作人的陳建騏摘下專輯製作人獎、葛大為則以「無人知曉」一曲獲頒作詞人獎，三個獎項肯定，可謂「金光閃閃」。除了金曲加持，她的作品在數位成績同樣不俗，先前第六度拿下KKBOX年度風雲歌手，「懸日」、「皆可」、「無人知曉」、「諷刺的情書」四首作品，也獲年度華語百大單曲，很受粉絲喜愛。

她早在S.H.E時期就贏得最佳重唱組合獎，對於初次奪得歌后，田馥甄上台領獎時說：「喔！我是一個登山者，我是爬百岳的，但剛走那一段樓梯，我真的腿軟了。」她提到小時候在家裡浴室忘我高歌，總是被媽媽關心「甄啊，洗好了沒」，她開心地說：「媽媽，我沒有浪費水費，我拿到金曲獎了。」全場笑歪。

田馥甄另以山上大景比喻金曲獎，「登山目的不是為了大景，就是享受那個過程，但是拿到金曲獎這個『大景』，真的很開心。」