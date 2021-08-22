金曲最佳男歌手 嘻哈詩人杜振熙 打破只念不唱

最佳華語男歌手獎由蛋堡杜振熙獲得。(記者李政龍／攝影)

「最佳華語男歌手獎」由蛋堡（杜振熙）以「家常音樂」專輯奪下，他緩緩走上舞台，故意用慢動作從桌上拿下獎座，除了謝謝家人，也感謝幫助過自己的人和嘻哈音樂，最後他不忘押韻再介紹自己一次：「這是蛋堡也叫軟嘴唇，親一個就要傳緋聞 ，本名叫做杜振熙。」

素有「嘻哈詩人」之稱的蛋堡出道12年，在華語饒舌界有著舉足輕重的地位，這回第二次入圍 金曲歌王，就憑「家常音樂」奪獎，擊敗曾封歌王的林俊傑、吳青峰，以及實力派歌手韋禮安、瘦子、李泉。

評審團認可蛋堡把嘻哈帶入一個新階段，「歌詞在唱的時候滿精準傳達他的情緒，方式沒有壓迫感、像聊天的節奏感，歌詞有共鳴，打破嘻哈『只念不唱』的傳統」；而E.SO瘦子同為饒舌歌手，雖樹立他個人風格，但蛋堡的作品更為生活，是獲勝關鍵。

「家常音樂」是蛋堡隔了七年的時間才推出的作品，期間他曾飽受躁鬱症所苦，經歷結婚、女兒出生，成為人父後個性變得更柔軟。

這也是蛋堡成立自己的品牌「任性的人」之後，所推出的第一張專輯，對他來說別具意義，一舉拿下三座，「最佳華語男歌手獎」、「最佳華語專輯」還有「最佳ＭＶ奬」。

蛋堡在後台受訪時表示還在意外中，尤其對「歌王」這項，他提到，這次的專輯一改傳統發行方式，每個環節都自己做，就連銷售也自己來，開實體店賣專輯，但因為疫情 ，店面提早一周結束。

至於得獎後會怎麼慶祝？他先問是否有獎金，笑稱要把錢拿來買樂透，並提到因為媽媽牙齒不好，準備把錢拿給母親把牙齒弄好，喊話：「媽妳這次再不去看（牙醫），獎金就不給妳了。」致詞貫徹專輯「家常」的創作初衷。