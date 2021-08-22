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金曲獎／羅大佑：我老先生沒停 你們憑什麼停？

記者王郁惠、許晉榮／台北22日電
金曲獎特別貢獻獎由羅大佑獲得。(記者李政龍／攝影)
金曲獎特別貢獻獎由羅大佑獲得。(記者李政龍／攝影)

「音樂教父」羅大佑昨晚獲頒金曲「特別貢獻獎」，在音樂人黃韻玲、金智娟、家家、老王樂隊及告五人跨世代共同演繹他的經典歌曲，好友馬世芳以引言人身分讚他：「羅大佑唱的是曲折的歷史，是可以站在史詩高度，因為他，我們才知道歌手原來也有詩人的靈魂及思想家與革命家的精神。」

羅大佑緩步上台，手握著獎座激動說：「剛剛有朋友說他入行多少年，敝人在下我入行44年，才發現今天這個獎跟新人獎一樣，一輩子只有一次，想起38年前，目前是北流董事長的黃韻玲才透過人找我問她是不是可以入這行，轉眼38年過去，這一行必須用自己生命去體驗生命，台灣音樂已經成熟，我們要更邁進，今天我老先生歐吉桑都沒有停，你們憑什麼停？大家加油！」

出身醫生世家的羅大佑，從小學習鋼琴與吉他，18歲時於「Rockers」樂團擔任鍵盤手。雖然當過幾年醫生，最後仍因音樂而放棄從醫，並於1976年踏入樂壇、開啟音樂創作之路。他在1982年推出首張專輯「之乎者也」，以「抗議歌手」形象，藉歌批判台灣社會局勢。

羅大佑任何一曲歌齡都超過30年，卻也可從他每個時期的作品，一窺台灣社會不同縮影。

羅大佑曾談到在音樂上最大的成就，是「寫了不少歌」，他的樂風從年少熱血的輕狂批判，轉型至以「家」為根基的溫暖情懷，但他的浪漫卻始終依然。

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