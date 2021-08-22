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兒子是首位在阿遇害美軍 父看結局：心碎、丟臉

金曲獎／桑布伊「得力量」摘年度專輯 為原民發聲

記者許晉榮／台北22日電
第32屆金曲獎年度專輯獎由桑布伊「得力量」獲得。(記者李政龍／攝影)
第32屆金曲獎年度專輯獎由桑布伊「得力量」獲得。(記者李政龍／攝影)

今年金曲獎「最佳華語專輯獎」及「年度專輯獎」，分別由蛋堡（杜振熙）的「家常音樂」及桑布伊「pulu'em得力量」拿下大獎，而「年度歌曲」則由盧廣仲的「刻在我心底的名字」再度擒獎。

蛋堡難以置信說：「我真的不知道要講什麼，其實大家都很厲害，我只是運氣好而已，因為我媽很愛下指導棋子，她有寫一篇講稿叫我念，因為疫情，我媽沒有來觀禮，她也是我的製作人，更想藉此蹭熱度。」

蛋堡媽指兒子「檯面上有實力，卻自認任性，不為名利、不浮誇、不炫耀、不排擠是他的做人態度，他在家也是慈愛父親和孝順兒子與丈夫，一個人負責養家活口，工作上請大家多多關照」。念完後他狀似害羞表示媽媽對他誤解太深。

「年度專輯」由桑布伊的「得力量」摘下，他除了感謝主也謝謝媽媽及上周被車撞的小狗，「今天開場我很感動，台上有很多原住民，我們都需要被關注，台灣原住民音樂也是我們的專利。」最後他更希望在疫情之下，台灣社會能彼此祝福，互相支持與鼓勵，相信台灣會更好。

盧廣仲的「刻在我心底的名字」去年底在金馬獎奪「最佳原創電影歌曲」殊榮，如今再次擒下金曲「年度歌曲」大獎，他眼睛笑瞇成線：「我覺得這是一首很溫柔的歌，每次唱的時候都是這樣想，希望世界更溫柔，可以更溫柔去愛著，更溫柔去看待所有形狀的愛。」

台灣 原住民 疫情

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