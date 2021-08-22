我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美將徵20民航機 加速撤離阿富汗 仿70年前柏林行動

兒子是首位在阿遇害美軍 父看結局：心碎、丟臉

國際流浪動物日 154隻走私貓竟遭安樂死

台灣新聞組／台北22日電
漁船密艙 搜出62籠寵物貓 海巡署查緝人員在「順發886號」漁船密艙，搜出62籠、154隻寵物貓，估計市價千萬元。（記者林保光／翻攝）
漁船密艙 搜出62籠寵物貓 海巡署查緝人員在「順發886號」漁船密艙，搜出62籠、154隻寵物貓，估計市價千萬元。（記者林保光／翻攝）

海巡署偵防分署在台南安平外海攔截新北市籍漁船「順發886號」，海巡人員查獲近154隻俄羅斯藍貓、布偶貓等各品種寵物貓，船長等五人被依懲治走私條例等罪嫌查辦，154隻貓在昨天「國際流浪動物日」全數安樂死，引發輿論炸鍋。台北市長柯文哲也說，不能善待動物，不算進步的國家，愛護貓咪的蔡英文總統一定非常有感。

許多網友在蔡總統臉書憤怒留言，「走私動物安樂死的政策與現代文明及科技嚴重脫節，人道毀滅太殘忍，太不近人情、太官僚主義」、「身為貓奴的我，對於八二一此刻，只有滿腔遺憾與身為人類的羞恥感」。

蔡總統昨晚在臉書貼文回應，知道大家對這次的處置有許多不滿，政府必須檢討與精進這樣的制度，務必要透過修法，在嚴格防疫的前提下，讓執法單位能就個案的執行，可以更符合人道精神，讓制度更加周延。同時表示要對走私者表達最嚴厲的譴責，「你個人圖謀私利、不依照合法程序的結果，就是造成生命的損失！把生命當作非法貨物的行為，實在令人痛心。」

農委會昨晚表示，為保護民眾及犬貓等動物健康，必須對走私動物採高規格檢疫措施，實屬萬不得已之做法，盼民眾理解，後續將建議修改懲治走私條例加重罰則，避免有利可圖的不法行為。

不少愛貓人士昨天四處請命求救，紛紛在被視為「貓奴」的蔡英文總統、高雄市長陳其邁臉書上留言，但農委會動植物防疫局高雄分局表示，海巡單位認定的走私動物，依動物傳染病防治條例，必須人道處理；因擔心有傳染病且來源不明、疾病狀況不明，必須銷毀，已在昨天下午全數安樂死。陳其邁昨表示不捨與難過，他一早得知消息即向農委會關切，但礙於國家法令，沒能如願。

柯文哲說，昨天是國際流浪動物日，154隻走私貓咪卻被「全數銷毀」，不管是不是愛好動物人士都會覺得傷感；呼籲嚴查動物走私的行為，但若自認是文明國家，就必須思考更好的做法，不能只為了方便，而任意處置其他物種的生命，這不是倡議或請求，而是「應該要」，而且「絕對要」這麼做。

據了解，順發886號漁船14日從基隆八斗子漁港出海作業，海巡署偵防分署高雄查緝隊接獲密報，指這艘漁船可能走私貨品來台，與警方成立專案小組，19日在台南安平外海九海里處，攔截順發886號。海巡、防疫人員登船搜索，發現密艙內竟是62籠寵物貓，總價值約1000萬元（台幣，下同，約35.7萬美元）。

據悉，林姓船長坦承漁船在澎湖外海向不知名的船舶接駁這批寵物貓，準備走私來台，還沒收到報酬就被查獲。全案依懲治走私條例、動物傳染病防治條例及海關緝私條例等罪嫌，函送高雄地檢署偵辦，依動物傳染病防治條例規定，擅自輸入應施檢疫物者，處七年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金。

防疫 臉書 蔡英文

上一則

台灣金曲頒獎典禮 歌王蛋堡 歌后田馥甄

下一則

黑白集／只顧為丁怡銘洗白 不讓店家好好賣麵

延伸閱讀

走私假貨市價1.3億 4華人被捕3在逃

走私假貨市價1.3億 4華人被捕3在逃
紐約4華裔涉嫌走私販賣價值1.3億元假貨 被聯邦逮捕起訴

紐約4華裔涉嫌走私販賣價值1.3億元假貨 被聯邦逮捕起訴
加拿大正審孟晚舟案 加：公民涉毒中仍判死不是巧合

加拿大正審孟晚舟案 加：公民涉毒中仍判死不是巧合
助墨西哥毒梟洗錢 華人首腦認罪

助墨西哥毒梟洗錢 華人首腦認罪

熱門新聞

源榮生技關係企業、美國輝景生技醫藥已於8月3日成功掛牌那斯達克市場。源榮生技／提供

輝景在美掛牌 台灣生技業首例

2021-08-15 15:55
新北市長侯友宜希望能盡快找到親友旅遊團花蓮行的感染源，快速阻斷。圖／新北新聞局提供

台10人親友團出遊玩 已知一半確診

2021-08-16 04:10
台灣公共電視史詩旗艦劇「斯卡羅」14日開播，重現154年前發生在台灣屏東的歷史事件；「斯卡羅」被認為是恆春半島南端的統治貴族，日本人類學家描述其為「排灣化的卑南族」。圖為劇中斯卡羅部落風祭司為勇士祝禱儀式。（公視提供）

台史詩劇「斯卡羅」首播 154年前歷史事件 海外可追劇

2021-08-14 20:20
圖為解放軍東部戰區陸軍海防某旅火力分隊7月1日舉行出征誓師大會。（取自解放軍東部戰區微信公眾號）

解放軍宣布 在台灣周邊海空域展開實兵演習

2021-08-17 13:23
專家認為，台灣若非阿富汗，關鍵在於不畏戰。美聯社

台灣不是阿富汗 關鍵在於是否願為捍衛民主不惜一戰

2021-08-18 05:37
台灣被類比為阿富汗，前總統馬英九認為，台灣應該要有自我防衛的能力。圖為馬英九在往立法院出席「飛虎 陳納德將軍與美籍志願大隊」新書發表會。（記者曾學仁／攝影）

今日阿富汗明日台灣？趙少康：美不可靠 馬：台要自救

2021-08-18 02:30

超人氣

更多 >
洛杉磯一口福餃子館華人兄妹認罪 補稅200萬判刑數年

洛杉磯一口福餃子館華人兄妹認罪 補稅200萬判刑數年
阿富汗撤軍挨批 過半美國選民認為拜登不適任總統

阿富汗撤軍挨批 過半美國選民認為拜登不適任總統
紐約部分地區進入緊急狀態 市戶外用餐明日全停

紐約部分地區進入緊急狀態 市戶外用餐明日全停
亨利颶風持續增強 直撲新英格蘭 將在長島登陸

亨利颶風持續增強 直撲新英格蘭 將在長島登陸
美軍變奶爸 大兵哄阿富汗嬰兒「面露慈笑」暖哭全網

美軍變奶爸 大兵哄阿富汗嬰兒「面露慈笑」暖哭全網