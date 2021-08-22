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走私貓安樂死…動保團體譴責：人類欠動物太多了

記者葉冠妤、王昭月／台北22日電
這些在漁船密艙中的走私寵物貓，都是昂貴的寵物貓。（記者林保光／翻攝）
這些在漁船密艙中的走私寵物貓，都是昂貴的寵物貓。（記者林保光／翻攝）

海巡署前天查獲走私未檢疫的名貴貓，引起動保團體關注，原本還在串連向蔡英文總統求救「刀下留貓」，不料154隻走私貓昨天下午全數安樂死「人道毀滅」。動保團體發聲明強烈譴責，昨天是「國際流浪動物日」，政府選在這天執行安樂死，真是一大諷刺；一位動保人士說，「人類欠動物真的太多了」。

有民眾發起「一人一信給小英」，希望網開一面，許多人更直接到蔡英文總統臉書留言，結果農委會動植物防疫檢疫局高雄分局的超高效率，讓人傻眼，引發網路一片撻伐。網友留言，「農委會鬼月殺生效率高」、「錯的是走私的人，卻要貓咪來承擔後果」。

台灣動物保護行政監督聯盟、關懷生命協會、中華民國寵物食品及用品商業同業公會、亞太小動物獸醫師聯盟、台灣愛狗人協會理事長等團體昨天都發聲明指出，政府基於法規規範，考量走私動物未經檢疫，稍一不慎可能引入國外狂犬病或其他動物疾病，影響全國動物防疫甚至人類健康，但本次做法牽涉100多隻無辜動物生命，引起民意沸騰。

動保團體表示，政府本可就此機會，盡速邀集多方利害關係人研商，尋求符合各方期待的解決方法，官方卻證實154隻貓全數銷毀，蔡總統與政府強調尊重動物生命的宣示言猶在耳，動團表達最深的遺憾。

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