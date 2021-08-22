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兩岸黑幫操控線上博弈 動輒暴利數百億

記者張宏業／台北22日電
黑幫科技化，線上博弈已成賺錢主要途徑，鉅額賭資背後暗藏洗錢等國安問題。圖為示意圖。（記者許正宏／攝影）
黑幫科技化，線上博弈已成賺錢主要途徑，鉅額賭資背後暗藏洗錢等國安問題。圖為示意圖。（記者許正宏／攝影）

近年線上博弈、網路遊戲風氣盛行， 不少「娛樂城」業者與系統商都有兩岸黑幫在幕後操控，以合法掩護非法手段，除賺取動輒台幣數百億元鉅額暴利，更衍生洗錢、地下匯兌、逃漏稅等金融問題，恐成資安甚至國安破口，台灣高檢署認為有必要加強控管，將成立「查緝資通犯罪督導中心」，鎖定跨境電信、資通犯罪列為重點打擊目標。

高檢署分析近來諸多案件發現，黑幫經營也朝科技化發展，線上博弈是當今的賺錢王道，民眾打開電視、觀賞YouTube、瀏覽社群媒體，博弈遊戲廣告無所不在，顯見商機驚人。這些表面上看似合法的娛樂產業，背後常暗藏洗錢或組織犯罪，鉅額賭資透過科技傳輸，成為兩岸三地活絡的地下非法經濟，近來陸續引起兩岸執法者關注。

博弈教父陳盈助經營兩岸博弈版圖有成，單月投注金額高達千億元（台幣，下同，約35.73億美元），被檢方查辦洗錢及賭博罪，但他輕鬆繳交近10億元緩起訴金，令檢方印象深刻；台中「百億總裁」莊周文經營線上博弈平台，被查出不法獲利594億元，莊一度遭羈押，法院後來裁定3億元交保，莊也在短時間內辦保，可一窺博弈商機成為不少人發財致富的門道。

檢警最近偵辦一起博弈遊戲軟體「大滿貫」個案，從筆電、伺服器、手機等扣押物中，勾勒出兩岸博弈業者以合法掩護非法模式，但礙於現今法令不完備，加上跨境調閱資料困難，偵辦面臨瓶頸。

據調查，「大滿貫」是款大陸博弈遊戲軟體，大陸業者負責軟體開發，台灣業者負責資訊軟體服務，民眾用App下載遊戲後，必須綁定WeChat將錢匯入大陸帳戶，由平台和賭客對賭，賭金如何拆帳，就是關鍵問題所在。

調查發現，大陸與台灣資訊平台業者會簽訂「服務契約」，台灣方面只需負責遊戲網頁美編、客服申訴（例如金錢糾紛或網頁當機）兩項業務，大陸方面每月透過香港公司，轉帳4000萬至5000萬元「技術服務費」給台灣公司，如此不但規避地下匯兌風險，也無法證明台灣業者有參與賭博。

高檢署指出，不少知名網路遊戲透過跨國分工，有業者將機房設在菲律賓，總公司設在新加坡，代理商設在台灣，但三方幕後老闆都是大陸人，遊戲商在賺取暴利後，還透過博弈洗錢，鉅額金錢回流到幕後操控者手中，逃稅金額龐大。

另個棘手問題就是博弈集團手中都掌握大量的Ｕ盾（大陸人頭帳戶），目前市面上要收人頭帳戶很困難，不少赴陸的台灣詐團因而與博弈業者勾結，藉由Ｕ盾把贓款「脫水」回到台灣，兩岸之間黑市買賣Ｕ盾相當夯，也成潛在洗錢危機。

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