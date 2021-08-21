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勞基法禁女性深夜工作 大法官：違憲 即起失效

台灣新聞組／台北21日電
勞基法限制女性員工深夜工作，大法官宣告違憲。此為示意圖。（本報資料照片）
勞基法限制女性員工深夜工作，大法官宣告違憲。此為示意圖。（本報資料照片）

中華航空、家樂福因被發現女性勞工在夜間工作，被依違反勞動基準法挨罰，兩家公司以相關規定有侵害女性工作權，聲請釋憲；大法官認為現行規定「雇主不得使女工於午後10時至翌晨6時之時間內工作」，違反憲法保障性別平等，昨作出釋字807號解釋，宣告即日起失效。

由於本號解釋影響全國女性、勞工，大法官書記處長許辰舟表示，有徵詢勞團、婦團意見。

華航表示，感謝大法官解釋，保障台灣女性勞工基本人權；華航企業工會則怒批，大法官未考慮到實務，根本就是恐龍，不食人間煙火。

勞動部表示，尊重大法官解釋，但也指出，勞基法第49條第3項，規定女性若因健康或其他正當理由不能夜間工作，雇主不得強制，第5項禁止懷孕或哺乳女性夜間工作，應不受影響，勞動部將邀請學者專家研議是否有其他條文受釋憲結果牽連。

華航2016年5月23日遭桃園市勞動局勞檢，因三名女員工在凌晨4點多出勤，勞動局認為華航未經工會同意就讓她們上夜班，處罰鍰台幣30萬元（約1.07萬美元）並公布華航名稱、負責人姓名。

當時最高行政法院認為男女有生理差異，制憲者要求國家盡量保護（優待）女工，且雇主經工會同意、勞雇雙方另行約定，女工可夜間工作，不認為有侵害女性工作權。

不過，大法官認為中華民國人民，無分男女在法律上一律平等，國家應消除性別歧視，勞基法的規定雖以雇主為規範對象，但卻限制了女性就業機會；男性上夜班無須工會或勞資會議同意，形成差別待遇。

禁止女性上夜班的立法理由是出於社會治安、保護女性生養子女之責、照顧家庭與健康。但大法官認為，維護社會治安是國家的職責，非變相成限制選擇夜間工作。

勞基法但書規定若雇主經工會、勞資會議同意，女性可以上夜班，大法官針對這點也相當有意見，認為適不適合夜間工作有個人意願、條件差異，未必適合全由工會或勞資會議代表公司所有女性勞工來決定。

工作 大法官 勞工

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