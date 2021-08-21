晶華董座：國際型觀光業 倒閉潮來了

晶華董事長潘思亮為國際型的觀光產業呼喊「SOS」 。（記者黃淑惠／攝影）

餐飲飯店龍頭晶華昨日召開股東會，董事長潘思亮為國際型的觀光 產業呼喊「SOS」，他示警，大規模的失業與倒閉潮恐怕要來了。

潘思亮說，國際型的觀光產業像「被放棄的重症病人」，期望政府能看到國際觀光產業的困境，這已經是二次重症，如果沒有紓困4.0延伸，產業恐怕會出現大量的倒閉潮及失業潮。

潘思亮表示，這場疫情 讓台北國際觀光飯店歷經了兩次重傷害。台北華國飯店選擇不續約，應該也跟這波疫情衝擊脫不了關係，如果營收急速下降，長期租金、員工薪水支付都出現困難，對於業者來說，也沒有任何更好的選擇。

去年因疫情腰斬，營收已經下滑50%，今年疫情又再跌50%，等於衰退超過七成，即便警戒降至二級，雖然國旅已經復甦，國際型的觀光飯店依舊門可羅雀，還嚴重衰退中，觀光飯店在內的觀光產業，還有餐飲及免稅商店，其實都在苦戰。

潘思亮進一步表示，現在可以想見，如果政策沒有注意到國際觀光產業的窘境，再來恐怕會出現許多以商務客為主的業者出現退租、退資，也有可能會掀起一波倒閉潮，並且連帶會出現中年失業潮，台灣 社會也會出現另一個失業問題。

台灣推出五倍券，雖然對於國旅有很大的挹注，但對國際型的觀光產業幫助很小，因為消費者不會想到台北來住國際型的觀光飯店，住大台北地區的人也不會特別前來台北住飯店，對於國際觀光產業來說，「都還沒有脫困、何談振興」。

其實到目前為止，潘思亮語重心長表示，台灣的同業都不斷出現裁員、減薪及減班情況，就算晶華已經是台灣唯一出現獲利的飯店業者，隨著住房率的下降，也會有減班情況，就算晶華已經出售達美樂資產，打算要存糧度寒冬，依舊非常辛苦在經營，政策推動薪資補貼及紓困，對於國際型的觀光飯店是非常必要。