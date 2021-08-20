宜蘭高鐵四城站復活遭疑黑箱 綠委轟「問題出在政院」

高鐵延伸宜蘭，交通部傾向選址四城，被地方質疑黑箱。（本報資料照片）

交通部原依顧問公司建議，將選宜蘭或縣政中心作為高鐵宜蘭站位址，不料林佳龍卸任部長後情勢逆轉，原已遭剔除的四城站起死回生成為交通部首選，引爆黑箱、不尊重在地民意的批評。交通部表示絕無黑箱作業，部長王國材還說「一開始就是選四城」，四城將定位為高鐵終點、快鐵起點，台鐵 也從四城開始爬升連接宜蘭羅東鐵路高架工程。

交通部花7000多萬台幣委請專家進行高鐵延伸宜蘭的綜合規畫評估，專家評估四城、宜蘭、縣政中心、羅東等站址，建議「宜蘭站」為優先設站位址，王國材5月在立法院答詢也提到宜蘭站優先，不料進入定案階段卻是原已遭剔除的四城站起死回生；宜蘭縣籍民進黨 立委陳歐珀曾砲轟「問題出在行政院」，讓民進黨正國會、蘇系的角力再度浮上檯面。

民進黨正國會由立法院長游錫堃創設，林佳龍是派系領導人、陳歐珀是成員；王國材是監察院長陳菊擔任高雄市長時代的交通局長，2016年民進黨執政後擔任交通部次長，他雖與各派系保持距離，但被歸為菊系人馬，蘇貞昌接任院長後與新潮流系合作，王也被歸為新蘇系人馬。

宜蘭地方人士昨天拉白布條抗議。國民黨 縣議員林岳賢說，鐵道局簡報未提四城站的缺點，也沒說宜蘭站優點，這不是「黑箱作業」是什麼？希望中央尊重地方心聲。民進黨縣議會黨團總召陳俊宇表示，短短兩個多月選址政策大轉彎，交通部是否收到高層壓力而先射箭再畫靶？是否先有政治指令再補行政流程？為何不提四城站有「瑪僯遺址」？區段徵收超過80%是特定農業區為何也不提？

交通部政務次長胡湘麟說，高鐵設站長度需420公尺，宜蘭站附近有處彎道不適合設站，所以站址北移，且宜蘭市區道路拓寬困難，「絕無黑箱作業」，會在一個月內到宜蘭召開說明會。

王國材說，過去方案討論曾有過宜蘭站，但考量造價高，需要車站特定區開發增加收入，選四城可促進城市發展，是比較遠見的方案。