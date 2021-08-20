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高鐵宜蘭站選址偏遠 地方怨沒考量搭車便利性

記者戴永華／宜蘭20日電
高鐵延伸宜蘭案，交通部傾向設站在四城站。（中央社）
高鐵延伸宜蘭案，交通部傾向設站在四城站。（中央社）

中央傾向將高鐵宜蘭站設在宜蘭市北邊的礁溪鄉四城，地方幾乎沒人贊同，民進黨自家派系也不埋單，不但新潮流系的宜蘭縣前代理縣長陳金德批評交通部只考慮施工便利，地方人士更是抱怨中央沒考量宜蘭人搭車便利性。

陳金德質疑交通部完全無視宜蘭畚箕狀地型，對各鄉鎮使用者的距離完全沒列入評估，忽略高鐵站與既有交通網路的連結；四城雖是高鐵從南港進入宜蘭設站的最近距離，但它已偏離宜蘭中心點，靠近雪隧出口，造成多數鄉鎮使用不便，遊客在四城下車的交通轉乘與接駁也不方便。

他說，四城距離溪南的蘇新火車站23公里、距離冬山車站18公里，試問蘇澳及冬山居民會來搭乘嗎？不如直接走國道上台北還比較快。如果高鐵站址設在縣政中心，附近有二結聯絡道，五結、三星鄉民經由交通網路往來高鐵站交通方便，更可服務到蘭陽溪以南地區廣大縣民。

宜蘭縣府考量腹地發展及拆遷徵收私地房屋少，向鐵道局建議選址「縣政中心」，縣長林姿妙昨表示尊重專業決定站址，請中央趕快定案。

地方人士認為，交通部前部長林佳龍任內，根據專家評估建議設站宜蘭，換部長沒幾個月，四城站以交通距離短、工程經費省等優勢爆冷門出線，中央有考量宜蘭人搭乘便利性嗎？地方能沒有怒火嗎？

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