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公視劇「斯卡羅」 高金素梅批編造史觀大內宣

台灣新聞組／台北20日電
「斯卡羅」溫貞菱（左）飾演原漢混血的神秘少女「蝶妹」，因通曉英語，陪同法比歐（右）飾演的李仙得調查羅妹號事件。（圖：公視提供）
「斯卡羅」溫貞菱（左）飾演原漢混血的神秘少女「蝶妹」，因通曉英語，陪同法比歐（右）飾演的李仙得調查羅妹號事件。（圖：公視提供）

公視歷史劇「斯卡羅」收視開紅盤，其中引導日本人屠殺原住民的法裔美國領事李仙得，在劇中卻被塑造為英雄，歷史定位頗具爭議，引發各界討論。立委高金素梅18日透過臉書痛批蔡政府不顧史實、編造一套官方史觀，是把它當成歷史典範進行國際宣傳和大內宣，「好像這就是真正的歷史」。網友也批評，官方不斷強調該劇的歷史性，是想藉機洗腦年輕人。

高金素梅轟歷史劇「斯卡羅」編造官方史觀。（取材自臉書）
高金素梅轟歷史劇「斯卡羅」編造官方史觀。（取材自臉書）

高金素梅指出，公共電視日前舉行電視影集「斯卡羅」的全球發布記者會。主持人開場的時候說，這部戲劇呈現的是1867年羅妹號事件之後，多元族群的交會和共生共存；南岬之盟的和平盟約，讓台灣再一次登上國際的舞台。

公共電視董事長陳郁秀強調這部史詩旗艦計畫的大河劇，透過戲劇的張力，重現了當年的場景和社會氛圍。她希望年輕人能透過「斯卡羅」看到過去，展望未來，創造未來，讓國際看到台灣，得到國際支持。

高金素梅表示，這是這次全球記者會中，台灣官方的想法和立場。他們把這部戲劇當成歷史的典範來介紹，好像這部戲劇就是真正的歷史。但是，當有人提出歷史質疑的時候，一些文創工作者卻說「創作並不需要對歷史負責。」

高金素梅質疑，這種「官方當正史，戲劇是創作」的說法，聽起來好像自成一種政治美學，但是光憑這種自相矛盾的宣傳話術，就能不顧史實、編造一套官方史觀嗎？南岬之盟，真有這麼神聖重要嗎？

高金素梅說，官方說這個和約，讓國際看見台灣，但當時台灣原住民族還沒有看到的世界是什麼樣子？斯卡羅戲裡的李仙得來自美國，剛打完內戰。美國人是怎麼對付和他們簽訂和平盟約的美洲原住民？

高金素梅表示，美國鎮壓原住民族的歷史就是「能鎮壓就鎮壓，不能鎮壓，就暫時簽和約拖過去，等到時機成熟了，就撕毀所有簽過的條約。」所以，從反對帝國主義殖民的史觀來看，南岬之盟並沒有什麼偉大之處。

高金素梅說，李仙得後來把他在台灣東部勘查的報告和地圖交給日本政府，日本政府重金聘請他，成為天皇遠征台灣計畫的顧問。她質疑，「為了要想登上的國際舞台，就能無視原住民族簽了和約之後，所付出的重大犧牲代價？」

高金素梅表示，這樣的歷史觀點，就是李永得所說的「一種歷史解釋」嗎？從斯卡羅影集耗費2億元台幣（約710萬美元）拍攝製作，官方全力支持的角度看來，李永得口中的歷史解釋權，是非常昂貴的。原住民族如果沒有官方的支持和財源，自己的故事只能說給自己聽。

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