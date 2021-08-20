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加班逾百小時 金山小編過勞死 監院糾正區公所

台灣新聞組／台北20日電
金山小編過勞死，金山區公所遭監院糾正，新北市長侯友宜表示，市府會悉心檢討，並保障所有勞工朋友的權益。（圖：新北市新聞局提供）
金山小編過勞死，金山區公所遭監院糾正，新北市長侯友宜表示，市府會悉心檢討，並保障所有勞工朋友的權益。（圖：新北市新聞局提供）

新北市金山區公所29歲小編陳嘉緯去年過勞猝死，監察院前天通過糾正金山區公所，針對金山區公所未善盡雇主職業安全防護義務，要求新北市政府議處相關失職人員。監委說，此案凸顯基層約聘雇人員一律準用公務人員相關法令規範恐不具合理性，且整體公務體系著重事後撫卹，卻忽略應預防過勞等職業傷病發生，未來應就公務員、約聘雇人員的合理工時規範予以通盤考量。

新北市長侯友宜表示，市府會悉心檢討，並保障所有勞工朋友的權益。金山區長廖武輝說，區公所去年配合調查期間，有先就監委提出業務分工、工時管理、員工關懷等進行調整改善，後續將視糾正案內容，再次檢討改善。

監委葉大華表示，在陳嘉緯不到三年的雇用期間，其代理的職務歷經四次調動、五次職務轉換，且遭主管濫用淪為「血汗小編」，長期處於超時工作、權小責大與業務負荷過重狀態，又因區公所未善盡雇主職業安全防護義務，導致因公過勞猝死。

葉大華也指出，陳嘉緯去年8月4日猝死過世前一個月，加班時數超過100小時，發病前六個月每月平均加班時數均超過80小時，任職期間也是公所加班時數最高的員工；金山區公所主管未善盡雇主的保護義務與責任，讓陳嘉緯長期處於超時工作且工作壓力與業務負荷過重狀態，致過勞而亡，顯有重大違失。

監委王美玉表示，陳嘉緯工作能力強，公所前後二任區長都很愛他，只要公所有職務代理缺，均讓陳嘉緯來代理，但其薪水僅2萬多至3萬多台幣，代理職務雖不同，做的工作卻相同，加上沒有加班時數上限，導致權小責大。

至於為何僅糾正金山區公所而未糾正新北市政府？葉大華說，主因用人權力在區長，且只有區長最清楚陳嘉緯的工作狀況，因此具有最直接的義務與責任。

工作 猝死 侯友宜

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