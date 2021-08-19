我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

攻破喀布爾4天後 神學士建「阿富汗伊斯蘭酋長國」

美國以牙還牙 將限制部分中國來美航班載客率

染疫康復後返家鄰居眼神好冷漠 她足不出戶近一個月

記者蕭羽耘／台北報導
示意圖，圖中人物非新聞當事人。本報資料照片
示意圖，圖中人物非新聞當事人。本報資料照片

「確診已是不幸，好不容易康復後，真正的考驗才是開始。」台灣居住在疫情重災區的一名60多歲婦人，不幸在疫情最嚴重時期染疫，與病魔抗戰後數周，原本預期可以開心返家團聚，卻發現重返家園時，昔日熱絡的鄰居，眼光都不一樣了，導致她足不出戶近一個月。

協助該案的長照機構執行長俞美娟說，這名婦人原本身體健康，凡事皆可以自理，常常到菜市場買菜，與攤販寒暄，開朗的她話很多，喜歡到處結交朋友，左鄰右舍感情甚好。

原本美好的生活全被疫情亂了套，婦人是在三級警戒最嚴峻的時候不幸染疫。緊接著就是漫長住院治療，所幸一個月之後，她身體康復出院。

「大病痊癒本該是開心的」，俞美娟說，由於衛生局在悉知確診通報後，醫護全副武裝前往婦人公寓住處。因此，整棟住戶都知道婦人染疫。

康復回歸正常生活後，與鄰居的相處模式也產生了變化。俞美娟轉述，婦人告訴她，昔日的朋友距離變得好遠，原本總會問候幾句的，開始不熱絡，包含眼神也好冷漠。

俞美娟說，剛開始接觸婦人的時候，發現她有自暴自棄的狀況，雖然和家人同住有人陪伴，面對外界的無形標籤，社交圈嚴重受影響，內心也開始變得封閉，甚至足不出戶快一個月。去年台灣疫情控制得住，幾乎都是境外移入，那些染疫者在機場就被攔截，回到家園識別度相對較低。

如今確診者康復者可能就是你我身邊的人，俞美娟指出，標籤化的情形不容忽視，康復者體內已無病毒，不具影響力，實質與常人沒什不同，盼在疫情底下，大家能要團結一心，畢竟我們的敵人是新冠病毒，而不是大家身旁的親朋好友。

疫情 台灣 機場

上一則

新聞眼／美國相挺有條件 台灣僅是「戰略棋子」

下一則

路透：美三名參議員致函蕭美琴 促台協助解決晶片荒

延伸閱讀

德州夫妻染疫亡…42歲媽媽臨終遺願：4子女快打疫苗

德州夫妻染疫亡…42歲媽媽臨終遺願：4子女快打疫苗
新冠單日死亡破千 3月來首次

新冠單日死亡破千 3月來首次
千人室內聚會需出示疫苗卡 加州防疫新規9月20日上路

千人室內聚會需出示疫苗卡 加州防疫新規9月20日上路
12歲以下兒童染疫倍增 舊金山灣區家長憂心

12歲以下兒童染疫倍增 舊金山灣區家長憂心

熱門新聞

新加坡航空11日宣布，自25日起，每週將有3班台北往返美國洛杉磯的直飛航班，以空中巴士A350-900機型執飛。圖／新加坡航空提供

停飛近13年 新加坡航空8/25起復航台北往返洛杉磯

2021-08-11 08:22
源榮生技關係企業、美國輝景生技醫藥已於8月3日成功掛牌那斯達克市場。源榮生技／提供

輝景在美掛牌 台灣生技業首例

2021-08-15 15:55
新北市長侯友宜希望能盡快找到親友旅遊團花蓮行的感染源，快速阻斷。圖／新北新聞局提供

台10人親友團出遊玩 已知一半確診

2021-08-16 04:10
台灣公共電視史詩旗艦劇「斯卡羅」14日開播，重現154年前發生在台灣屏東的歷史事件；「斯卡羅」被認為是恆春半島南端的統治貴族，日本人類學家描述其為「排灣化的卑南族」。圖為劇中斯卡羅部落風祭司為勇士祝禱儀式。（公視提供）

台史詩劇「斯卡羅」首播 154年前歷史事件 海外可追劇

2021-08-14 20:20
圖為解放軍東部戰區陸軍海防某旅火力分隊7月1日舉行出征誓師大會。（取自解放軍東部戰區微信公眾號）

解放軍宣布 在台灣周邊海空域展開實兵演習

2021-08-17 13:23
專家認為，台灣若非阿富汗，關鍵在於不畏戰。美聯社

台灣不是阿富汗 關鍵在於是否願為捍衛民主不惜一戰

2021-08-18 05:37

超人氣

更多 >
北卡男子嗆不打疫苗者「有種染病別看醫生」 網路爆紅

北卡男子嗆不打疫苗者「有種染病別看醫生」 網路爆紅
疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

阿富汗流亡總統攜家帶眷 捲近1.7億鉅款逃阿聯

阿富汗流亡總統攜家帶眷 捲近1.7億鉅款逃阿聯
一家三口包括亞裔妻子在中加州國家公園死亡 死因不明

一家三口包括亞裔妻子在中加州國家公園死亡 死因不明
抗Delta病毒 9月20日開打第3劑加強針

抗Delta病毒 9月20日開打第3劑加強針