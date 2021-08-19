染疫康復後返家鄰居眼神好冷漠 她足不出戶近一個月

示意圖，圖中人物非新聞當事人。本報資料照片

「確診已是不幸，好不容易康復後，真正的考驗才是開始。」台灣 居住在疫情 重災區的一名60多歲婦人，不幸在疫情最嚴重時期染疫，與病魔抗戰後數周，原本預期可以開心返家團聚，卻發現重返家園時，昔日熱絡的鄰居，眼光都不一樣了，導致她足不出戶近一個月。

協助該案的長照機構執行長俞美娟說，這名婦人原本身體健康，凡事皆可以自理，常常到菜市場買菜，與攤販寒暄，開朗的她話很多，喜歡到處結交朋友，左鄰右舍感情甚好。

原本美好的生活全被疫情亂了套，婦人是在三級警戒最嚴峻的時候不幸染疫。緊接著就是漫長住院治療，所幸一個月之後，她身體康復出院。

「大病痊癒本該是開心的」，俞美娟說，由於衛生局在悉知確診通報後，醫護全副武裝前往婦人公寓住處。因此，整棟住戶都知道婦人染疫。

康復回歸正常生活後，與鄰居的相處模式也產生了變化。俞美娟轉述，婦人告訴她，昔日的朋友距離變得好遠，原本總會問候幾句的，開始不熱絡，包含眼神也好冷漠。

俞美娟說，剛開始接觸婦人的時候，發現她有自暴自棄的狀況，雖然和家人同住有人陪伴，面對外界的無形標籤，社交圈嚴重受影響，內心也開始變得封閉，甚至足不出戶快一個月。去年台灣疫情控制得住，幾乎都是境外移入，那些染疫者在機場 就被攔截，回到家園識別度相對較低。

如今確診者康復者可能就是你我身邊的人，俞美娟指出，標籤化的情形不容忽視，康復者體內已無病毒，不具影響力，實質與常人沒什不同，盼在疫情底下，大家能要團結一心，畢竟我們的敵人是新冠病毒，而不是大家身旁的親朋好友。