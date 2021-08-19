暗網竊1.8億筆個資賣房仲 驚見扁馬蔡3任總統

曾任房仲的溫姓男子涉嫌從「暗網」取得個人資料，轉成「小白機」販售給其他房仲使用，內有1億8000萬筆資料，警方搜索犯嫌住處。(記者廖炳棋／翻攝)

曾任房仲的溫姓男子，從網路「暗網」中獲得民眾個人資料，轉成資料查詢系統「小白機」，販售給其他房仲使用；該系統內有1億8000萬筆資料，除了全台各地屋主個資 ，連陳水扁、馬英九 、蔡英文等前現任總統個資也赫然在內，檢警查獲溫等64人，依違反個資法等罪嫌偵辦。

「如果拿去做別的事，那是非常可怕的狀況。」台北市謝姓房仲說，合法房仲僅會透過調閱建物二類謄本，寄送開發信嘗試交易，不會掌握屋主個資，也沒有屋主電話，若有「小白機」這樣的系統，不但能輕鬆聯絡屋主，系統顯示那麼詳盡個資，若另作他用，後果不堪設想。

警方指出，溫姓男子（55歲）自稱有次幫人維修電腦，發現一套資訊搜尋系統相當好用，他認為擁有屋主電話、住居所等大量屋主個資的資料，可幫助房仲業者開發客戶，於兩年前開發俗稱「小白機」的資料搜尋系統，販售給其他房仲。

「小白機」資料超過1億8000萬筆，但有不少是重複的，使用者可利用姓名、身分證字號或地址進行模糊比對查詢，輸入查詢條件後帶出欄位有姓名、性別、出生年月日、電話、公司名稱、戶籍地址等項目，房仲可輕鬆鎖定目標對象推銷攬客。

同是房仲的林姓男子（41歲）使用發現非常方便，認為有利可圖，與溫聯手對外招攬生意；安裝查詢系統的筆記型電腦，1台5萬元(台幣，下同，約1780美元)，若只單純購買資料系統，要價8000元。溫、林行事低調，要購買系統的房仲人員必須先提供名片作為身分驗證，之後再於速食店、咖啡 廳交易。

刑事局今年4月先依違反個資法等罪嫌拘捕温、林兩嫌到案，查扣安裝不法個資查詢系統的程式工具，發現連前任、現任總統及許多政府機關首長個資也在內，循線追出60多名房仲購買這套系統或裝有系統的筆電，動員24個分局、200名警力搜索105處所，查扣70台安裝系統的電腦，查緝陳姓男子等62名房仲到案，估計溫、林販賣小白機或系統已獲利約400萬元。

溫嫌供稱，小白機內的個資，多數透過暗網獲得，也有以房仲身分向各大樓管理員索取住戶資料，檢警對其供詞保留，持續釐清。新北地檢署表示，觸犯個資法可處5年以下徒刑，提醒房仲勿以身試法。