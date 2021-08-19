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國防部前副部長張哲平涉共諜案 2退役將校遭約談

記者張宏業、賴佩璇／台北19日電
退役空軍少將錢耀棟遭約談。(記者胡經周／攝影)
退役空軍少將錢耀棟遭約談。(記者胡經周／攝影)

檢調掌握情資，指中共中央軍委政治工作部廣州分局，九年前起指派香港謝姓商人赴台，疑透過退役空軍少將錢耀棟、退役中校魏先儀發展共諜組織，鎖定國防部前副部長張哲平為滲透目標；調查局釐清是否涉國安法，昨天搜索約談錢、魏，深夜移送台北地檢署複訊，不排除約談張氏夫妻作證。

據調查，張哲平的妻子謝漢秋曾被招待赴廣東省深圳市旅遊，全程旅費及食宿疑由大陸國台辦埋單，還在回程收受高級伴手禮茅台酒；檢調懷疑，國台辦想籠絡謝女，進而搭上時任空軍作戰指揮部指揮官的張哲平，刺探空軍機敏情資。

前不久軍方人事異動，張哲平原是接任參謀總長人選，卻因此案中箭落馬，調任國防大學校長。檢調正在釐清是否涉及不法。

檢調調查，謝姓商人並無軍方背景，在香港期間疑被國台辦吸收。中共軍委政治工作部廣州分局轄下的廣東省海外聯絡辦公室，2012年起指派他赴台，利用經商名義掩護暗中發展共諜組織，透過魏先儀牽線，邀謝漢秋至石門水庫一間活魚三吃餐廳餐敘，過程全被調查局錄影蒐證。

蒐證顯示，謝姓商人不僅密集宴請謝漢秋，頻頻送禮，2016年謝男再從香港入境台灣時，又透過魏先儀及錢耀棟，邀約張哲平及多名空軍高階軍官在新北市新店三民路附近巷弄的餐廳飲宴。

由於謝男與軍方人士接觸太過頻繁，被認定意圖建立情報網絡，涉及國安法發展組織罪，調查局國安站跟監蒐證多年。2018年底他某次與軍方人士接觸過程，調查局疑在蒐證時打草驚蛇，讓他起戒心，旋即離台，迄今近三年未入境。

據指出，最關鍵人士就是謝姓商人，因謝男能直接證明謝漢秋是否被陸方吸收。專案小組原研判謝男會再來台，但都沒消息，分析案件恐曝光，全案能否有足夠事證起訴，增添許多變數。

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