救台股嗎啡？當沖降稅再延3年 陳冲：加劇市場功能扭曲

當沖降稅優惠今年底到期，行政院院會19日將拍板延長三年至2024年底止、稅率維持0.15%。(本報資料照片)

當沖稅率優惠原本今年底到期，行政院會今天討論「證券 交易稅條例」修正草案，確定延長當沖降稅優惠3年，稅率維持減半為0.15%；行政院會通過後送立法院審議，以7月台股 資料估算，將有21萬當沖族受惠。財政學者認為，當沖降稅原本是提振股市交易量的特效藥，但現在變成了讓市場上癮的嗎啡，無法退場。

行政院通過修正證券交易稅條例草案，再延長當沖降稅優惠3年，現股當日沖銷交易證券交易稅稅率0.15%延至2024年12月31日。行政院指出，此措施自2017年實施至今已提升市場交易動能，為促進證券市場發展需要，所以提出修正草案。

金管會版本原建議當沖降稅優惠再延長5年，稅率維持0.15%，盼維持股市量能穩定，但財政部 提出延長2年的方案。最後，歷經國發會、財政部、金管會三方討論，決定推出延長3年的妥協折衷版本。

近期台股受當沖議題波動，月初曾傳出因「投機氣氛濃厚」，財政部傾向不再延長，導致台股盤中大跌176點；近期又傳出當沖客、大戶退場觀望，大盤跌破半年線，昨天早盤加權指數破底下殺242點，但市場傳出政策表態做多，預期當沖降稅可望如期延長，激勵逢低買盤進場，終場反而大漲164點，以1萬6826點收市。

據了解，行政院會原訂今天報告5倍券規畫，但昨天上午修改議程，火速完成「證券交易稅條例」修正草案的審查作業，預料今天通過後，為股市掃除不確定因素。

現行證券交易稅率為0.3%，台灣當沖降稅減半曾歷經兩次延長，行政院在2017年時提案修正證交稅條例，首度讓當沖降稅優惠實施1年，隨後再度修法延長至2021年底；若本次修正順利通過，當沖降稅優惠將實施至2024年底。

行政院前院長陳冲表示，當沖及投機是資本市場的常態與必要元素之一，但當沖稅率減半是有差異性及歧視性的證交稅，會加劇市場功能扭曲，誤導投資人。

從金管會、財政部討論，到行政院會今天將火速拍板，其實都是經過精心計算，以及政治考量下的結果。一來放送當沖降稅利多，可為近期不振的股市表態作多，二來決定延長3年，直接跨過2024年總統大選，可避免大選前爭議再起橫生枝節。

據了解，決策官員的考量是，如果採行財部建議的2年方案，降稅案的期限為2023年底，會卡到隔年的2024年大選，降稅延長與否的爭議重演，一旦引發股市負面效應，恐不利民進黨的選情，因此拍板延長3年，把問題拖到下一任政府再決定。