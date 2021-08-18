台塑集團「好薪情」 加薪3.83% 每人加碼1萬紅包

台塑集團總裁王文淵。（本報資料照片）

備受矚目的台塑集團年度加薪案昨（17）日拍板，台塑集團總裁王文淵昨天與工會代表視訊會議後，敲定今年台塑集團員工每人加薪3.83%，並加發1萬元（台幣，下同，約358.4美元）勤勉金。

若以常態加薪幅度3.83%來看，為歷史第三高，次於2017年的3.88%和2018的4％。如果連同紅包，合計調薪幅度達5.33%，則是歷史次高，僅次於2016年的5.48%。

受惠歐美疫情 解封帶動經濟復甦，加上2月美國 德州冰風雪推升石化品價格狂飆，台塑四寶今年上半年合力大賺1326億元，超越2018年景氣高峰時寫下的歷史紀錄1299億元，創下「史上最強的上半年」。原本工會期待今年常態性加薪幅度能超過4%。

不過王文淵認為加薪幅度應以前一年業績做基準，且因貿易戰、疫情及通膨等因素，今年下半年景氣仍有變數。因此拍板今年台塑常態性加薪幅度為3.83%，略低於預期，但每人加發高達1萬元勤勉金則高於預期。如果以台塑基層員工平均薪資5萬4880元換算，調薪＋紅包合計調薪幅度達5.33%。

為了照顧員工，台塑集團從創辦人王永慶、王永在時代，每年7月固定會為員工進行年度調薪，成台灣 企業薪資行情重要指標。且為配合7月調薪，往年大概都是6月底就會拍板調薪方案，但今年因疫情關係，不方便碰面討論，加上疫情使經濟復甦腳步變幻莫測，考量調薪是長長久久，台塑直到昨天才拍板今年度的加薪。

不過台塑集團總管理處總經理林善志請台塑員工不必擔心，昨天通過的加薪案會回溯到7月1日生效，接下來薪資發放時會補上差額。

回顧過去十年，台塑集團平均每年加薪幅度在3%上下，2018年因石化景氣高峰，台塑四寶全年合賺2112億元，創新高，加薪幅度首度衝上「4」字頭。