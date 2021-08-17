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非法漁業、海龜混獲 台灣遭美列入黑名單

記者吳姿賢、彭宣雅／台北17日電
台灣遠洋漁業在美國兩份「黑名單」中首次上榜。（圖：海洋局提供）
台灣遠洋漁業在美國兩份「黑名單」中首次上榜。（圖：海洋局提供）

台灣兩年前才好不容易被歐盟解除漁業黃牌，未料美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）近日公布七個國家與地區涉及非法漁業，另29個國家與地區涉及海龜混獲，台灣在兩份「黑名單」都首次上榜。美國將與上榜國家協商，未來兩年若未明顯改善，將進一步限縮漁船停靠港口、甚至限制漁獲貿易等制裁。

NOAA報告指出，根據非政府組織調查，2018年到2020年多艘台灣漁船違反三個區域漁業管理組織的保護管理措施，在太平洋、大西洋等作業海域涉嫌非法漁業。台灣籍漁船「威慶」及疑似從「威慶」轉運鯊魚鰭的塞內加爾籍「Lisboa」漁船，和一艘鮪延繩釣漁船，涉嫌違反海上轉載規定及鯊魚保護措施。

此外，台灣在大西洋海域作業的鮪延繩釣漁船，也因海龜混獲而榜上有名。

綠色和平海洋專案主任李于彤說，台灣繼歐盟黃牌和美國強迫勞動製品清單後，今年又因涉嫌捕撈保育類鯊魚、鯊魚割鰭棄身及違反海上轉載規定遭列非法漁業名單，政府必須加強海上監管、落實執法，並規管在台具有影響力的水產企業。

農委會漁業署表示，美國官方報告是引據非政府組織（NGO）所提供的資料，NGO訪談曾在台灣漁船工作的外籍船員，指稱2018年到2020年有13艘台灣籍漁船違法，因此列名台灣涉非法、未報告、不受規範（IUU）漁業行為。

漁業署強調，台灣事前未接獲美方提供該等漁船違規資訊，且該報告也未指出所有涉及違規漁船名以及實際違規細節，事涉還是多年前行為，漁業署將洽美方了解違規細節。漁業署副署長林國平說，漁業署態度絕對毋枉毋縱，若有違法事實，漁業署會依法裁罰。

至於海龜，美國認定台灣未對海龜混獲採取與美國國內法等效措施，如採用美國的大型圓形鈎規格。林國平說，過去想用大型勾作業，讓海龜不易被釣獲，或捕獲後較容易脫鉤，但國際組織談判時沒被採用；台灣對捕獲海龜有相關規定，船上要備有海龜除鉤器具，這是否視為是美國等效措施，要與美方協商。

台灣 美國 歐盟

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