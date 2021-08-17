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全身溼逛漁港被盤查… 台商偷渡被丟包 游到澎湖上岸

記者陳弘逸／高雄17日電
澎湖第十三巡防區指揮部16日下午執行，擴大威力掃蕩。（圖：岸巡提供）
澎湖第十三巡防區指揮部16日下午執行，擴大威力掃蕩。（圖：岸巡提供）

金馬澎分署第七岸巡隊所屬馬公嵵裡安檢所，昨天下午發現一名45歲張姓男子在澎湖嵵裡漁港周邊徘徊，全身溼答答，岸巡人員上前盤查，張男自稱是台商，從廈門偷渡返台，半途被漁船丟包，游到嵵裡漁港上岸。岸巡隊已將張男送到三總澎湖分院進行PCR檢測，同時報請澎湖地檢署檢察官指揮偵辦。

中國「伏季休漁」昨天解禁，中國漁民可以出海捕魚，為防中國漁船越界，澎湖第十三巡防區指揮部統合第八海巡隊、第七岸巡隊及澎湖查緝隊，昨天下午3時起於馬公第三漁港實施擴大威力掃蕩，針對陸船越界熱區及作業慣性，先期部署加強取締作為。

昨天下午約4時左右，馬公嵵裡安檢所人員發現一名男子全身溼答答，在澎湖嵵裡漁港周邊徘徊，岸巡人員覺得奇怪，懷疑是偷渡客，上前盤查，結果對方自稱是45歲張姓男子，去年合法出境廈門，因相關證件在對岸被扣留，才設法偷渡回台，過程中一度被漁船丟包，才游到嵵裡漁港上岸。

岸巡人員確認他的身分，因他非法入境，加上防疫期間，先將人送往三總澎湖分院進行PCR檢測，並進行隔離，初步了解檢測結果陰性；全案報請澎湖地檢署檢察官偵辦，釐清案情。

偷渡客 檢測 中國

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