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高端將開打 無法保證有60萬劑

台灣新聞組╱台北16日電
台灣採購的莫德納疫苗，15日到貨24.96萬劑，由海關人員完成通關程序。(記者季相儒／攝影)
台灣採購的莫德納疫苗，15日到貨24.96萬劑，由海關人員完成通關程序。(記者季相儒／攝影)

第六輪公費疫苗今起開放預約，預計提供60萬劑高端疫苗於8月23開打，但衛福部食藥署僅封緘35萬劑。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天表示，無法保證可如期湊到60萬劑，因檢驗有一套規矩，但60萬劑是很有把握、可預期的數目。

「我講的是無法保證檢驗一定會過，如果可以保證，就不用檢驗了。」陳時中說，食藥署製訂嚴格標準，合格才能封緘、讓民眾接種；目前不只一批封緘檢驗中；60萬劑是保守估計，如果一切順利，相信可釋出更多疫苗。食藥署表示，高端送驗22批，5批檢驗封緘完成，9批檢驗中，8批補件中。

另外，第六批莫德納疫苗於昨天下午抵台，共24.96萬劑。陳時中表示，這批疫苗初步將保留給第一類有執業登記的醫護人員，以及具勞健保的醫療院所部分相關人員混打，將調查人數再精確分配，如果檢驗封緘順利，加上解凍分配，最快10天就能發送至各縣市。

昨天新增兩例本土病例、七例境外移入；兩本土病例都是女性，感染源還在疫調，創這波疫情以來，確診新低紀錄，8月23日之後是否會再降級鬆綁？陳時中說，「下周若要降級，目前言之過早。」觀察時間不夠長，但部分場所可以再研議是否鬆綁。

至於另一家已完成採購協議的聯亞生技，傳出新冠疫苗補件完成，衛福部食品藥物管理署近日將召開專家會議審查，最快16日會有好消息。

聯亞生技昨表示，子公司聯生藥每一座發酵槽高達2000公升，疫苗的蛋白質抗原產能為全台灣最大，每一批次量產規模可達1000萬劑；只要通過緊急授權許可（EUA）申請，聯亞生技期許8月底前量產500萬劑新冠疫苗，達成政府採購的協議。

高端疫苗 陳時中 聯亞

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