等不到疫苗 年輕人與長者曝心結？

Delta變異株帶來的威脅感，也讓年輕族群和老年族群出現搶疫苗的對立感。圖為日前在新北市板橋高中疫苗接種站，許多長者到現場量體溫、填資料，準備接種新冠肺炎疫苗。(本報資料照片)

台北市疫苗 已打光，將有十天接種空窗期，副市長蔡炳坤直言「請給我疫苗，其餘免談」；他說，為了接種疫苗，年輕人與長者間的心結與時俱增，令人憂心忡忡，有年輕人到他臉書留言，「我們都還等不到第一劑疫苗接種，您們怎麼一直在關心長者的第二劑？」新北市長侯友宜也說很多年輕人沒打到疫苗，政府更該關心他們的感受。

蔡炳坤透過臉書跟中央喊話，長者的期待是6月15日開始接種疫苗，間隔十周接種第二劑的時間快到了「請關心我們」，但年輕人留言打不到第一劑，面對「既要瞻前，又要顧後」困境，有限資源該如何分配考驗中央，作為第一線與民眾互動的地方政府壓力日增，備感力不從心。

侯友宜說，政府面對疫苗不足要做好反省，要有行動力把做不好的地方補足，疫苗的保護是非常關鍵的指標，要以衝高覆蓋率為目標，現在還沒到六成，沒辦法達到群體免疫，尤其還有很多年輕人沒打到，更該關心這些人感受。

住台北的廖奶奶說，她7月初打莫德納 ，至今都未接獲通知可注射第二劑，也搞不清楚要不要上網預約，請家中晚輩協助，晚輩也不太確定，因為許多年輕人連第一劑都沒打過。她說，年輕人外出工作風險高，也很需要打到疫苗。

曾姓上班族說，年輕人在外工作，準時交稅，卻連第一劑疫苗都沒得打，眼看長者、一到三類的都已開打第二劑，只想問「什麼時候輪到我」。

Delta變異株疫情 升溫，許多民眾還是想打已經「有實戰經驗」的AZ與莫德納疫苗；由於疫苗隨著國際疫情升溫再度一貨難求，台灣疫苗的人口涵蓋率僅39％，也就是還有61％民眾沒有打第一劑疫苗，Delta變異株帶來的威脅感，也讓年輕族群和老年族群出現搶疫苗的對立感。

第六輪的國產疫苗打完，第七輪會怎麼安排？中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前規畫第七輪讓民眾打AZ疫苗，截至8月15日，AZ疫苗剩餘27萬劑庫存，AZ疫苗仍在集貨中，第四輪已開放到38歲以上民眾施打第一劑AZ疫苗，第七輪有機會開放到38歲以下，先讓7月19日前完成意願登記的人能夠打到第一劑AZ疫苗。

第八輪有很高機會再開放莫德納，但對象還未定，換言之，年輕族群如不想選高端，要把握第七輪AZ疫苗接種機會，不要在把希望放在莫德納疫苗。台北市長柯文哲的夫人陳佩琪日前也於個人臉書表示，不少專家學者鼓吹「有什麼把什麼」其實就是只有一種疫苗可選。