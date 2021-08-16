解疫苗荒 陳時中要少開接種站挨批「何不食肉糜」翻版
全台疫苗庫存吃緊，不少地方政府鬧疫苗荒，恐出現施打空窗期。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，新北施打效率高，一天可打5萬多劑，發10萬劑兩天就打完，建議地方可以少開些接種站。此言一出引起各界批評，北市直指根本是「何不食肉糜」翻版。
根據指揮中心統計，全台已有900萬人打過第一劑疫苗，整體疫苗覆蓋率約為39%，劑次人口比來到41.84%。而第五輪疫苗接種也即將結束，第六輪高端疫苗8月16日起預約，預計23日開打。接種對象分別為65歲以上長者與20至64歲有重大傷病的第九類對象，以及36歲至64歲民眾。
面對全台疫苗庫存量即將見底，雙北疫苗接種將出現窗期，陳時中在記者會上表示，「疫苗施打本來就照著計畫進行，但目前來看新北接種效率很高，一天可打5萬多劑，若發4萬多劑，兩天就可以打完、15萬劑，三天也可以消化完畢，建議新北市可以少開一些接種站」。
此外，陳時中說，疫苗空窗期間，年輕人和長者間的壓力需共同承擔，請大家忍耐一下，有新進貨的疫苗就會往年輕人施打。
對「少開接種站」的言論，台北市副市長蔡炳坤痛批，「明明是中央疫苗量太少，還怪地方打太快？」陳時中這樣的講法既不對，也不公平，北市有250至270個接種據點，是為了讓民眾距離近又方便，第五輪莫德納疫苗中央只給北市6.5萬劑，連大型接種站都沒啟動，兩天半就打完，現在卻把責任甩給地方。
蔡炳坤表示，中央給的疫苗就是很少，「難道要我們像太空漫步一樣慢慢打一周嗎？製造打很久的假象？」呼籲中央要務實，而且他接獲中央通知，第六輪高端疫苗，北市僅分到4、5萬劑，北市只需要兩天就會打完，要拖三天都有難度。
「真有點何不食肉糜！」蔡炳坤說，陳時中別再講這種奇怪的話，不僅沒解決問題，也沒消除民眾疑慮，只會讓人聽不下去。
新北市副市長劉和然也表示，陳的說法跟民眾感受不同，國人已理解疫苗不足，中央也承認疫苗不足，就別拿其他的東西來模糊此事，最重要的是態度問題，請中央務實面對解決。
劉和然指出，新北一天可打5.8萬劑疫苗，且從一開始就是這個量能，認為陳時中可能順口一說，才會被累積這麼多金句。他呼籲陳時中別再累積金句，面對疫苗不足，該做的是不斷反省。
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