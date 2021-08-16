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解疫苗荒 陳時中要少開接種站挨批「何不食肉糜」翻版

台灣新聞組╱台北16日電
全台疫苗荒，疫情指揮中心指揮官陳時中建議地方少開接種站，引發批評。圖為醫護人員日前在新北五股工商展覽中心的大型接種站為長者注射疫苗。(本報資料照片)
全台疫苗荒，疫情指揮中心指揮官陳時中建議地方少開接種站，引發批評。圖為醫護人員日前在新北五股工商展覽中心的大型接種站為長者注射疫苗。(本報資料照片)

全台疫苗庫存吃緊，不少地方政府鬧疫苗荒，恐出現施打空窗期。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，新北施打效率高，一天可打5萬多劑，發10萬劑兩天就打完，建議地方可以少開些接種站。此言一出引起各界批評，北市直指根本是「何不食肉糜」翻版。

根據指揮中心統計，全台已有900萬人打過第一劑疫苗，整體疫苗覆蓋率約為39%，劑次人口比來到41.84%。而第五輪疫苗接種也即將結束，第六輪高端疫苗8月16日起預約，預計23日開打。接種對象分別為65歲以上長者與20至64歲有重大傷病的第九類對象，以及36歲至64歲民眾。

面對全台疫苗庫存量即將見底，雙北疫苗接種將出現窗期，陳時中在記者會上表示，「疫苗施打本來就照著計畫進行，但目前來看新北接種效率很高，一天可打5萬多劑，若發4萬多劑，兩天就可以打完、15萬劑，三天也可以消化完畢，建議新北市可以少開一些接種站」。

此外，陳時中說，疫苗空窗期間，年輕人和長者間的壓力需共同承擔，請大家忍耐一下，有新進貨的疫苗就會往年輕人施打。

對「少開接種站」的言論，台北市副市長蔡炳坤痛批，「明明是中央疫苗量太少，還怪地方打太快？」陳時中這樣的講法既不對，也不公平，北市有250至270個接種據點，是為了讓民眾距離近又方便，第五輪莫德納疫苗中央只給北市6.5萬劑，連大型接種站都沒啟動，兩天半就打完，現在卻把責任甩給地方。

蔡炳坤表示，中央給的疫苗就是很少，「難道要我們像太空漫步一樣慢慢打一周嗎？製造打很久的假象？」呼籲中央要務實，而且他接獲中央通知，第六輪高端疫苗，北市僅分到4、5萬劑，北市只需要兩天就會打完，要拖三天都有難度。

「真有點何不食肉糜！」蔡炳坤說，陳時中別再講這種奇怪的話，不僅沒解決問題，也沒消除民眾疑慮，只會讓人聽不下去。

新北市副市長劉和然也表示，陳的說法跟民眾感受不同，國人已理解疫苗不足，中央也承認疫苗不足，就別拿其他的東西來模糊此事，最重要的是態度問題，請中央務實面對解決。

劉和然指出，新北一天可打5.8萬劑疫苗，且從一開始就是這個量能，認為陳時中可能順口一說，才會被累積這麼多金句。他呼籲陳時中別再累積金句，面對疫苗不足，該做的是不斷反省。

高端疫苗 陳時中 莫德納

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