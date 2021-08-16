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嗆殺陳時中跑車男 高速闖紅燈撞人被移送竟比中指

記者胡蓬生、范榮達／苗栗16日電
葉姓男子移送地檢署時，上警車後還開窗向車外媒體比中指，民眾痛批太囂張。（圖：民眾提供）
葉姓男子移送地檢署時，上警車後還開窗向車外媒體比中指，民眾痛批太囂張。（圖：民眾提供）

日前在Instagram限時動態嗆殺陳時中的葉姓富少，14日駕駛黃色野馬跑車，在苗栗縣竹南鎮高速闖紅燈撞飛橫向的機車女騎士，導致女騎士傷重命危，誇張的是，車禍發生後葉男不僅在撞爛跑車前自拍，並在Instagram留下連串怪異言論，警方依公共危險罪將葉男送辦時，葉男竟對媒體比中指，狂妄行徑惹來民眾怒罵太離譜，檢方認為有反覆實施之虞聲押。

葉姓男子被警方依公共危險罪送辦，檢方不排除聲請預防性羈押。（圖：民眾提供）
葉姓男子被警方依公共危險罪送辦，檢方不排除聲請預防性羈押。（圖：民眾提供）

來自桃園的葉男（23歲）常在臉書炫富，他在父親節當天，也開著黃色野馬在台南街頭逆向狂飆，甚至在Instagram嗆聲「槍殺陳時中」，鬧上新聞版面，詎料事隔一周又出狀況。

葉男14日清晨6時多，駕車行經竹南鎮台一己線、台十三甲線路口高速闖紅燈，撞翻騎車的巫姓女騎士（21歲），巫女傷勢嚴重送醫救治，有顱內出血、右大腿粉碎性骨折重傷害，昏迷指數六；警方調閱監視器及行車紀錄影像，發現葉男闖紅燈時，時速超過100公里。監視影像拍到巫女被撞上後，在空中翻滾多圈才落地，顯見撞擊力道猛烈，畫面驚悚，雙方均無酒駕。

巫女和父親、祖父同住，高中畢業後在竹南一家超市工作，準備存錢上大學，機車還在貸款，不料上班途中遭遇橫禍；葉男在警詢時辯稱，當時前面有車阻擋視線，不小心才撞上機車，強調自己沒錯，令警方搖頭。

事故發生後，有民眾目擊葉男爬上跑車擺姿勢自拍，還上Instagram頻頻發文，聲稱在苗栗竹南車禍，野馬超跑撞到報銷，又描述車禍發生狀況，指「她原本是全沒心跳的，如果今天不是我救的話，她基本上永久植物人」；有網友上網留言痛批「撞人還發文，怎麼一點羞恥心都沒有」。

葉姓男子的父母親在地檢署等候結果時，表示對巫女家屬感到抱歉，一定會去慰問並解決問題。他們說，葉男從小對藝術、音樂及設計等方面有興趣，但受帶病妄想影響，又沒有病識感，沒有辦法配合就醫治療，也不覺得自己有問題。

巫父昨天抨擊葉男沒血沒淚，如果以精神病當籍口獲得輕判，罰錢就了事，他不能接受，整個人會崩潰，他反問：「如果發一下瘋，檢查有精神狀況就可以去殺人嗎？」

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