中壢連3年全台雨最酸 直逼「番茄汁」

去年中壢酸雨測站pH平均值4.96，是全台唯一達到「酸雨」標準的測站。（本報資料照片）

環保署在全台設有14個酸雨觀測站，根據最新調查揭露，去年中壢測站降雨酸鹼度pH平均值僅4.96，酸度幾乎直逼「番茄汁」，酸雨發生率更高達六成三，不僅是全台唯一達到pH平均值5.0以下「酸雨」標準的測站，也是自2018年起連續三年蟬聯「全台最酸天空」的區域。

工業排放硫化物、氮化物會造成空汙及酸雨。環保署委託中央大學調查，去年在全台收集1200件雨水樣本分析，有265件樣本pH值低於5.0，達到「酸雨」標準。

換算全台酸雨發生率為二成二，也就是每100件雨水樣本就有22件被判定為酸雨，其中北部酸雨發生率為三成四，明顯高於全台平均，東部發生率一成四，中南部僅一成甚至為零。

調查指出，去年全台雨水pH值平均為5.6，與自然界純雨水背景值相同，但各區的差異不小，北部pH值4.96至5.63，雨水明顯呈現酸化現象。中部5.82至6.33，南部5.68至6.29，東部5.8，較無酸化趨勢。

全台pH值最低、雨水最酸的地點則在中壢，去年平均值4.96，顯著酸化。調查研判認為是受本地汙染排放影響，加上中壢降水量比中南部少，「濃縮效應」導致酸離子濃度偏高。四年前曾「擠下」中壢、成為全台酸雨冠軍的新竹，去年雨水pH值則是5.1，「險勝」中壢，也已經未達「酸雨」標準。

桃園市環保局說，桃園位處背風處，來自北部和東部的汙染物擴散不良，加上雨水較少，汙染物易累積；中壢大氣的致鹼根離子濃度也較低，較難酸鹼中和。環保局強調桃園酸雨狀況已改善很多，將持續降低固定和移動汙染源。

蔡孟裕說，酸雨並非單一性問題，與空汙、溫室氣體排放息息相關且長年累積，無法「懸崖式」快速解決，近年透過降低電廠、鍋爐及移動性汙染源排放，現在全台僅剩中壢酸雨狀況較顯著，但中壢酸雨趨勢上也有改善，將持續監測酸雨並檢討空汙治理成效。

中壢酸雨現象長年無法解決。中央氣象局表示，若酸雨達到一定程度，代表腐蝕性較高，會對建築物、水泥等某些材料造成破壞，由於酸性物質融入雨水，甚至不排除下雨時影響能見度。

氣象局說，酸雨對農作物、植物也有殺傷力；若酸雨直接接觸人體，也不排除產生相關影響。

環保署表示，酸雨危害主要在建築物、金屬較明顯，但仍要根據雨水酸鹼度而定，農作物問題較不大，並強調現在台灣 雨水pH值不是很酸，影響範圍及程度愈來愈小。