斷橋受困運補物資不足 部落居民打獵抓魚維生

高雄桃源區受困部落原住民，在山區就地取材，或發揮打獵專長，解決生活難題。（圖：桃源區居民提供）

高雄桃源區明霸克露橋8月7日斷橋至今，三個部落共486人靠直升機空運物資省吃儉用，居民嘆「外界不懂山上有多苦」，有部落族人靠打獵及捕魚補充食物，感冒只能多忍耐。里長說，鄉親生計問題浮現，希望交通部加快玉穗溪緊急便道施工，讓鄉親可配合管制採時段性通行。高雄市府正研議架設流籠以解決物資運補困境。

桃源區復興、拉芙蘭、梅山三里在斷橋後都靠直升機補給物資入山，載奶粉、白米、泡麵入山，也載居民下山就醫。

梅山里長呂江說，物資下直升機即由三里平均分配，梅山里是挨家挨戶分送，發放數量以人頭計算。復興里則將全部物資集中在社區活動中心，依戶數分裝，由各家户前往活動中心領取。里長憂心說，受困時間拉長，生活難題慢慢浮現，三里160戶，共486人，有人一天三餐併兩餐或只吃一餐。復興里張姓婦人說，每戶一次約獲一公斤白米、四至五個罐頭、幾包泡麵，她三口之家能勉強撐過去，但人口較多的家庭不夠吃。

瓦斯用罄，居民回歸原始生活，改燒柴火。復興里長江維明說，瓦斯桶較重，若空運恐壓縮運補其他民生物資空間，居民期盼能以流籠等多元方式，提高運送物資效能。

高雄市長陳其邁指示工務局研議架設流籠，工務局長蘇志勳說，搭設流籠需在河兩側立柱，正評估地層與合適地點，若便道短時間難搶通，至少先解決物資運補燃眉之急。

桃源區代表謝宜真11日落水失蹤，救難人員仍不放棄希望，持續到天黑但無功而返。