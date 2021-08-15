我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

同意美國請託 阿爾巴尼亞與科索沃收容阿富汗難民

為免強制隔離 亞裔父子持假疫苗卡赴夏威夷被捕

愛三新駐地？苗栗廢飛彈掩體將接電重生 再戰台海

記者洪哲政／台北報導
空軍對外招標將在苗栗西湖增建一座名為「飛鎧二號」的飛彈基地，將民國50年代美軍在當地駐紮「勝利女神」防空飛彈陣地、掩體，重新整建作為新飛彈部隊的營、連部駐地。圖／聯合報系資料照片
空軍對外招標將在苗栗西湖增建一座名為「飛鎧二號」的飛彈基地，將民國50年代美軍在當地駐紮「勝利女神」防空飛彈陣地、掩體，重新整建作為新飛彈部隊的營、連部駐地。圖／聯合報系資料照片

台灣空軍決定以軍購結餘款對美增購增程型愛國者三型飛彈後，空軍對外招標將在苗栗西湖增建一座名為「飛鎧二號」的飛彈基地，將1961年代美軍在當地駐紮「勝利女神」防空飛彈陣地、掩體，重新整建作為新飛彈部隊的營、連部駐地。營區內現存一座美軍曾使用的儲彈掩體，也將重新整建為「龍安儲彈間」，基地將重新翻修、接電，未來進駐人員、飛彈車，休眠近數十年的神秘陣地將重新通電，擔負戰備任務。

空軍司令部15日證實「飛鎧二號」基地興建計畫，表示營區整建相關事宜，除重視環保、工程品質及撙節經費外，並將適時向地方說明，以爭取支持。

影片來源：聯合新聞網

這處於位苗栗西湖的飛彈基地，1961年代興建部署美軍勝利女神飛彈，後期則是鷹式飛彈。基地撤軍後，地方政府曾率媒體進入勘查，內部有直升機停機坪、勝利女神飛彈工事掩體、鷹式飛發彈射台、地下坑道等，一度希望改建為軍史公園，行政院也將土地無償撥用給地方。

國防部在完成「飛鎧二號」飛彈基地重新設計與水土保持計畫，並經苗栗縣府核定後，基地去年9月以4億5376萬餘元預算招標重新整建，基地目前重近歸空軍防空暨飛彈指揮部列管。但截至15日為止，尚無法決標，平日有空勤總隊直升機利用此地作為吊掛訓練。

根據地方政府一度公布的水土保持計畫書，重新整建的「飛鎧二號」的飛彈基地，除整地、既有設施拆除工程，將新建紀念碑、連、營部大樓、籃球場、特種車輛間、飛彈射控與發射架地坪飛彈車爬坡道、高頻天線基座與電源機房等，尤其要將基地內現存一座美軍儲彈庫，整建為「龍安」儲彈間，以十片厚重鋼門組成屏障，內有吊彈天車，其餘還包括有特定飛彈車所使用的龍安特車間、油池間等。

對於「龍安飛彈車」指的是愛國者三型飛彈、國造天弓三型飛彈或攻陸特種飛彈？根據立法院、監察院曾公布的資料顯示，空軍採購愛國者三型防空飛彈為「飛鎧一號」，研判「飛鎧二號」可能是同型彈部署計畫延伸。對此，空軍司令部表示，空軍相關武器裝備，均依敵情威脅及作戰需求規劃設置；另有關武器部署與生產，司令部不予評論。

空軍對外招標將在苗栗西湖增建一座名為「飛鎧二號」的飛彈基地，營內現存一座美軍使用...
空軍對外招標將在苗栗西湖增建一座名為「飛鎧二號」的飛彈基地，營內現存一座美軍使用的儲彈掩體，將重新整建為「龍安儲彈間」。圖／聯合報系資料照片

台灣 預算 國防部

上一則

台嘉縣沿海觀光漁筏復航卻等不到客人 業者只有1個心願

延伸閱讀

Quad資深官員會議 強調台海和平穩定重要性

Quad資深官員會議 強調台海和平穩定重要性
日媒專訪 蔡英文：美日關切台海 對中傳信號

日媒專訪 蔡英文：美日關切台海 對中傳信號
莫健：習獨斷 一人決策讓台海不確定

莫健：習獨斷 一人決策讓台海不確定

AIT主席莫健：習近平一人決策 陷台海於不確定

AIT主席莫健：習近平一人決策 陷台海於不確定

熱門新聞

性愛博士許藍方遭爆與人夫不倫。(取材自臉書)

台性愛博士與人夫爆不倫 互稱寶貝、發裸身性感照

2021-08-09 21:33
新加坡航空11日宣布，自25日起，每週將有3班台北往返美國洛杉磯的直飛航班，以空中巴士A350-900機型執飛。圖／新加坡航空提供

停飛近13年 新加坡航空8/25起復航台北往返洛杉磯

2021-08-11 08:22
農曆七月鬼門開，台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙談鬼月的民俗禁忌。圖／本報系資料照

農曆7月「鬼門開」 民俗6大NG行為5種穿著要注意

2021-08-08 16:24
九把刀(前)的岳母(左二)過世。(取材自臉書)

台作家九把刀57歲岳母 打完疫苗過世 忍痛解剖求答案

2021-08-11 01:46
台北地院審理「三中案」，前總統馬英九出庭。(記者王聖藜／攝影)

三中案 馬英九：守法錯了嗎 檢：犯後態度不佳求處重刑

2021-08-11 02:30
台灣公共電視史詩旗艦劇「斯卡羅」14日開播，重現154年前發生在台灣屏東的歷史事件；「斯卡羅」被認為是恆春半島南端的統治貴族，日本人類學家描述其為「排灣化的卑南族」。圖為劇中斯卡羅部落風祭司為勇士祝禱儀式。（公視提供）

台史詩劇「斯卡羅」首播 154年前歷史事件 海外可追劇

2021-08-14 20:20

超人氣

更多 >
中國31歲企業家車禍身亡 使用蔚來汽車自駕功能

中國31歲企業家車禍身亡 使用蔚來汽車自駕功能
金山灣區女歌手 打了疫苗仍染疫亡 樂隊成員均確診

金山灣區女歌手 打了疫苗仍染疫亡 樂隊成員均確診
神學士已在喀布爾門外 領袖下令「不要進城」

神學士已在喀布爾門外 領袖下令「不要進城」
海地規模7.2強震 至少724人死亡 2800人受傷

海地規模7.2強震 至少724人死亡 2800人受傷
為免強制隔離 亞裔父子持假疫苗卡赴夏威夷被捕

為免強制隔離 亞裔父子持假疫苗卡赴夏威夷被捕