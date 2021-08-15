我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

同意美國請託 阿爾巴尼亞與科索沃收容阿富汗難民

為免強制隔離 亞裔父子持假疫苗卡赴夏威夷被捕

台嘉縣沿海觀光漁筏復航卻等不到客人 業者只有1個心願

記者莊祖銘／嘉義報導
遊客搭乘凱旋號至外傘頂洲遊玩，在沙灘上盡情享受美好的暑期時光。圖／讀者提供
遊客搭乘凱旋號至外傘頂洲遊玩，在沙灘上盡情享受美好的暑期時光。圖／讀者提供

台灣嘉義縣恢復二級管制後，各地旅遊業人潮逐漸回溫，停航逾2個月的沿海觀光漁筏本月10日復航，然而業者遲遲等不到客人，直到上周六才有一團約30人的旅行團搭乘，相較以往暑假旅遊旺季，出航班次大相逕庭，業者苦不堪言，只表示希望大家都能遵守防疫規範，讓確診人數能夠盡快清零。

東石鄉外海「漂移國土」外傘頂洲，每年夏天旺季吸引大量遊客搭觀光漁筏登洲觀光，然疫情影響沿海19 艘觀光漁筏停擺逾2個月。上月9日縣府宣布調降至2級警戒，業者原蓄勢待發，但直到上周末業者才迎來他們第一組團客。

影片來源：聯合新聞網

嘉義縣海上旅遊觀光發展協會總幹事陳進明說，暑期是旅遊旺季，以往攜家帶眷或學生間結伴出遊者比比皆是；凱旋公司4艘船，周末假日上午至下午3梯次，每天可以發12趟；聯合公司15艘船同樣3梯次，每天最多可以出35趟。

如今觀光漁筏苦守寒窯僅等到一組13人遊客，業者心中不免有些沮喪，陳進明分析，民眾心裡多少還畏懼疫情，政府禁止遊覽車也是主因，因為漁筏的客群主要來自團客，現在唯一希望民眾能遵守政府防疫相關規範，讓確診人數盡快歸零，接下來振興券的發放也有望提升景氣。

嘉義縣府本月9日宣布恢復二級警戒，雖同意觀光漁船筏載客，但每艘船從55人減為35人，禁止供餐及唱卡拉ＯＫ，遵照防疫指引，戴口罩、實聯制、酒精消毒，乘船梅花座人數限制35人，觀光漁筏提供便當，不提供卡拉ＯＫ。

縣府漁業科說，娛樂漁業漁船營運防疫指引，包括人員降載，乘客定額人數降載至6成；實名制，所有登船人員實施實聯制、體溫量測、戴口罩，紀錄備查，全程禁止飲食，每航次結束全船設施及救生衣消毒，如發生確診立即暫停營業。出船時段上午9點、中午12點、下午3點，採預約制洽詢電話　0905-727997。

嘉義縣沿海觀光漁筏凱旋號每天三梯次，載運遊客至外傘頂洲遊玩。圖／讀者提供
嘉義縣沿海觀光漁筏凱旋號每天三梯次，載運遊客至外傘頂洲遊玩。圖／讀者提供
遊客身穿救生衣，搭乘凱旋號至外傘頂洲遊玩。圖／讀者提供
遊客身穿救生衣，搭乘凱旋號至外傘頂洲遊玩。圖／讀者提供

觀光 防疫 疫情

上一則

輝景在美掛牌 台灣生技業首例

下一則

愛三新駐地？苗栗廢飛彈掩體將接電重生 再戰台海

延伸閱讀

新航復飛洛杉磯至台北 票價800元

新航復飛洛杉磯至台北 票價800元
KTV唱起紅歌？嚴禁危害國家統一 文旅部列禁歌單

KTV唱起紅歌？嚴禁危害國家統一 文旅部列禁歌單
停飛近13年 新加坡航空8/25起復航台北往返洛杉磯

停飛近13年 新加坡航空8/25起復航台北往返洛杉磯
中華數碼 暑期特價 電視盒/卡拉OK/空調

中華數碼 暑期特價 電視盒/卡拉OK/空調

熱門新聞

性愛博士許藍方遭爆與人夫不倫。(取材自臉書)

台性愛博士與人夫爆不倫 互稱寶貝、發裸身性感照

2021-08-09 21:33
新加坡航空11日宣布，自25日起，每週將有3班台北往返美國洛杉磯的直飛航班，以空中巴士A350-900機型執飛。圖／新加坡航空提供

停飛近13年 新加坡航空8/25起復航台北往返洛杉磯

2021-08-11 08:22
農曆七月鬼門開，台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙談鬼月的民俗禁忌。圖／本報系資料照

農曆7月「鬼門開」 民俗6大NG行為5種穿著要注意

2021-08-08 16:24
九把刀(前)的岳母(左二)過世。(取材自臉書)

台作家九把刀57歲岳母 打完疫苗過世 忍痛解剖求答案

2021-08-11 01:46
台北地院審理「三中案」，前總統馬英九出庭。(記者王聖藜／攝影)

三中案 馬英九：守法錯了嗎 檢：犯後態度不佳求處重刑

2021-08-11 02:30
台灣公共電視史詩旗艦劇「斯卡羅」14日開播，重現154年前發生在台灣屏東的歷史事件；「斯卡羅」被認為是恆春半島南端的統治貴族，日本人類學家描述其為「排灣化的卑南族」。圖為劇中斯卡羅部落風祭司為勇士祝禱儀式。（公視提供）

台史詩劇「斯卡羅」首播 154年前歷史事件 海外可追劇

2021-08-14 20:20

超人氣

更多 >
中國31歲企業家車禍身亡 使用蔚來汽車自駕功能

中國31歲企業家車禍身亡 使用蔚來汽車自駕功能
金山灣區女歌手 打了疫苗仍染疫亡 樂隊成員均確診

金山灣區女歌手 打了疫苗仍染疫亡 樂隊成員均確診
神學士已在喀布爾門外 領袖下令「不要進城」

神學士已在喀布爾門外 領袖下令「不要進城」
海地規模7.2強震 至少724人死亡 2800人受傷

海地規模7.2強震 至少724人死亡 2800人受傷
為免強制隔離 亞裔父子持假疫苗卡赴夏威夷被捕

為免強制隔離 亞裔父子持假疫苗卡赴夏威夷被捕