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防疫返回工作崗位不適應？心理師提供4大建議

記者張睿廷／新北報導
潘奕瑄建議，民眾可以給自己一點時間，慢慢調整，轉換心態，迎接疫後的防疫新生活。圖／新北市慈濟醫院提供
潘奕瑄建議，民眾可以給自己一點時間，慢慢調整，轉換心態，迎接疫後的防疫新生活。圖／新北市慈濟醫院提供

疫情趨緩，台灣許多企業停止居家上班，但此舉也讓不少上班族出現不適應的情形，有焦慮症的19歲吳先生對要重新出門與人互動感到焦慮，無法踏出那一步，找上醫師求診。台北慈濟醫院臨床心理師潘奕瑄表示，要轉換生活模式都須有過度期，民眾可自己一點時間，從心理及到身理慢慢改變回以前的生活模式，不必操之過急。

研究指出，美國去年12月疫情嚴重時，有42%的人出現憂鬱或焦慮症狀，相較疫情前的11%，增加近3倍；英國出現相關症狀的人，也增加將近一倍。台灣疫情趨緩，逐步放寬防疫準則，上班族取消居家辦公、學生返回校園、餐廳開放內用，但是久居家中後，應酬邀約與正常上下班的生活，都可能造成部分民眾的心理壓力。

以居家上班為例，潘奕瑄臨床心理師指出，「解封後仍須持續的防疫工作」、「生活步調回到以往的規律與緊湊」、「人際互動的增加」以及「彌補防疫期間累積的工作」是之前在家上班的民眾可能的壓力源。

潘奕瑄建議，從四個重點著手，漸進式找回生活步調，「允許過度期」，不要求自己一步到位，立刻回到疫情前的高強度工作狀態，以免因高度期待造成更多挫折和壓力，「訂定適應計畫」，除穩定作息外，工作或生活時間都建議預留彈性，並善用筆記自我提醒，預先知曉幾天後的排程，以做足心理準備。

還有「找回過去樂趣」，民眾可試著找回疫情前的上班樂趣，如與同事團購、聊天等，讓心態調整更順利，最後是「適時放鬆」，隨時觀察自己的心理狀態，適時減壓，安排讓自己放鬆的活動，如冥想、聽音樂、閱讀、禱告、照顧植物等。

潘奕瑄提醒，緊張、焦慮是生活步調改變時的正常情緒反應，一般而言，人們能在一兩個禮拜內適應，但若超過數週仍存有高度焦慮、擔憂的心情或出現生理反應如：疲勞、腸胃不適、頭痛、肌肉痠痛，就建議尋求專業協助，適時調整身心、步調，才能健康迎向疫情後的新生活。

疫情 工作 防疫

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