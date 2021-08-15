政府別再硬撐了…學者齊喊「棄券」發現金

政府擬發放振興券，許多餐飲業者摩拳擦掌，甚至推出優惠方案，只盼吸引消費者上門。（記者許正宏／攝影）

行政院即將推出振興券，學者指出，發券跟現金一樣都可以存起來，「民眾花你的券，存自己的錢」發現金是完勝的方法，政院只因反對在野黨意見而堅持。學者說，振興券改免費領取只是一念之間，改成發現金也是一念之間，呼籲執政者多從老百姓的角度著想。

政大財政系教授陳國樑指出，從個人福址來看，現金最好，如果目的是要讓消費擴大，發券也許可強迫消費。問題是振興五倍券根本不存在強迫消費的效果，因金額太少，以半年使用期限來估算，每個月不到1000元（台幣，下同），與一般人日常每月開銷1萬元以上不成比例。

「要把券存起來太容易。」陳國樑說，只要拿券支付日常消費，省下的錢就可存起來；券可以跟親友換，或折價變現。想要提高發券的刺激效果，要可消費範圍小、面額大及可用時間短，逼持券者額外消費。

台北商業大學財稅系教授黃耀輝則認為「面額不應過大」，大面額只會讓民眾拿去量販店消費，不會在小吃店一次點滿1000元，對實際需要幫助的小店家無益。他強調，振興券「不該排富」，收入愈少族群愈容易將振興券取代原來的日常消費。台灣 月薪中位數約4萬多元，5000元振興券無法讓民眾覺得有能力負擔額外的開銷，多半仍是「替代消費」；但高收入的族群獲得振興券的「意外之財」，較容易當成「零用錢」去進行額外消費。

「還是建議發現金」。黃耀輝說，多數民眾拿到券也和現金一樣消費，那不如把印券的成本省下來再多發幾百元給民眾，總消費額會更高。

陳國樑也說，因金額不大，發現金跟振興券，刺激消費效果相差不大；檢視交易成本，現金成本最低，對消費者及商家都方便，商家收現金可循環使用，無損乘數效果，「現金完勝振興券」。

不具名的學者指出，民眾把生活消費改用券消費，「花你的券，存自己的錢」，馬政府當年發消費券時，民進黨 用這理由要求發現金，因發券已非常接近現金；唯一不同的是，振興券有使用期限，不像現金可能不會馬上花掉。

經濟部在去年發放三倍券的成效評估中指出，至少達1000億元以上經濟效益。黃耀輝表示，這是典型的「有政府，會吹牛」。

根據政大企管系教授別蓮蒂的調查，領到三倍券後，民眾真正消費的品項前三名是日常餐飲、低價消耗財和日常衣著，總計這類「日常消費」竟高達七成，即「就算沒有券，本來就會消費」，僅有三成是真正的「增加消費」。

中原財經法律學系助理教授蔡鐘慶認為，從防堵疫情 擴散，提升數位支付工具應用比重，及商家配合促銷角度來看，應推動數位五倍券，搭配各金融機構及各企業、地方政府的數位支付行銷，更能發揮振興經濟效益。