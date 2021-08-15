5倍券全民免費領 經費增200億 地方盼趕快發

台灣疫情衝擊經濟，小商家受創嚴重，地方盼振興券趕快發。（記者劉學聖／攝影）

行政院日前宣布振興「五倍券」朝全民免費領取的方向規畫，行政院官員昨表示，預估經費將增加約200億元，仍在特別預算 可支應範疇，但防疫 、紓困 的比例勢必要做調整。政院振興券政策急轉民眾免費領取後，台北市長柯文哲、新竹縣長楊文科及彰化縣長王惠美仍都說，「現金最好」，多數縣市首長更希望「趕快發」。

行政院官員表示，特別預算目前尚餘約1600億元，原五倍券經費約為1100億元，若朝全民免費領取五倍券的方向規畫，預計增加約200億元，總經費將逾1300億元，仍屬特別預算可支應範疇。

官員也指出，振興在剩餘特別預算中占的比例增加，防疫、紓困勢必要調整，正在盤點中；蘇貞昌將在16日聽取民進黨立院黨團成員意見後，做最後定案，政院與執政地方縣市首長也會持續溝通。

據行政院規畫，若疫情可控，紙本券預計10月初上路，數位券是否先行推出尚未定案；可使用範圍包含全國實體店家、攤商，另列可使用五倍券的電商白名單，並考慮將餐飲外送平台納入開放之列。

各地方政府也紛紛表示會推出相應的加碼措施。新北市長侯友宜說，朝庶民經濟加碼；台北市副市長黃珊珊表示，北市正編列追加預算，會盡量做到「困難行業」紓困，振興部分要按部就班，「不是一直說振興，但卻吃不到」。

台中市長盧秀燕說，市府正籌備中，將推出加碼提案，振興台中經濟。彰化縣長王惠美說，仍希望中央發現金，彰化縣會推出加碼方案，讓振興券商機留在彰化。

桃園市長鄭文燦說，未來會配合五倍券推倍增加碼計畫。嘉義市長黃敏惠說，初步規畫今年11月起至明年元旦假期，舉辦嘉義市購物節，住宿當地飯店送「嘉遊金」600元，並研議是否搭配其他加碼措施。

楊文科指出，竹縣初步將結合商圈、觀光旅遊及餐飲業者，共同提出加碼措施，辦理抽獎活動。

嘉義縣長翁章梁說，將與受創嚴重的民宿及餐飲業者合推優惠方案。雲林、嘉義縣跟台南市都打算比照去年推出消費可參加汽車、電動車等摸彩。