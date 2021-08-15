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新聞眼／民進黨誇大振興券 轉移缺疫苗民怨？

記者應翠梅、陳熙文
台灣疫苗短缺，對民進黨政府形成施政壓力。（記者蘇健忠／攝影）
台灣疫苗短缺，對民進黨政府形成施政壓力。（記者蘇健忠／攝影）

行政院推出振興「五倍券」箭在弦上，行政院長蘇貞昌在綠營內部的壓力下，終於決定所有民眾免費領券。但這等同「放大版的消費券」要花上20多億元（台幣，下同）印製紙本，這場看似振興內需產業的消費嘉年華，不但經濟效益有被誇大之嫌，目的恐怕更在轉移因疫苗短缺引發的民怨。

行政院原本堅持以1000元換5000元的五倍券政策，在民進黨內各派系持續施壓、蔡英文總統出手後，逼得態度強硬的蘇揆不得不低頭轉彎；從14日府方強調執政團隊一體的發言，對蘇貞昌而言，目前雖尚不至於嚴重到演變成閣揆保衛戰，但除見民進黨內各派系對他磨刀霍霍外，蔡總統選擇在周一政院與立院黨團溝通前表態，更像提醒蘇貞昌：「誰才是真正老大」。

與馬政府時代發3600元消費券相較，5000元的振興券，堪稱「放大版的消費券」。但12年前發3600元，12年後「進步」到5000元，相當於每年只增加120元，扣除物價上漲率，民眾該覺得有感嗎？

其實，若蔡政府真不想模仿馬政府時代的消費券，不必治絲益棼、勞師動眾，直接全民發現金，當作退稅的概念，豈不更好？

12年前馬政府發放消費券，經建會事後估計，替代率高達六至七成，對經濟的效益低於預期。反觀去年7月發放的三倍券，官方卻號稱刺激民間消費大增，帶動整體經濟效益高1349億元。遭學者質疑根本是大幅灌水。

這次發放振興券1000億，政府宣稱會增加2000億經濟效益，但也未公布如何計算得出，外界尚無法檢視其合理性。

在政府邏輯錯亂決策下，振興券已勢在必行，接下來就是勞師動眾進行發放及領取作業，全民又是一陣忙亂。或許是讓民眾有事可忙，藉此忘掉即將進入疫苗空窗期，沒有疫苗可打的焦慮。然而蘇揆乃至蔡政府真能靠振興券，化解防疫不力的政治海嘯？

疫苗 民進黨 退稅

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5倍券全民免費領 經費增200億 地方盼趕快發

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政府別再硬撐了…學者齊喊「棄券」發現金

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