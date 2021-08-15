黑白集／當年狠批消費券 綠該還馬英九公道了吧

馬英九當年提出消費券方案，當時民進黨主席蔡英文帶頭反對。（中央社）

振興「五倍券」政策一變再變，最新進度是全民免費領，已經等於發「馬版消費券」。蔡政府願意少點執拗、多點便民，應予肯定；只是，在這場政治角力賽中，蔡政府還欠人民很多說法。

2008年金融海嘯波及各行各業，馬政府為刺激經濟提出消費券方案，希望發揮加乘效應。當時民進黨 主席蔡英文帶頭反對，並提出行政成本高、發現金才能刺激經濟、更簡便發放等意見。

但去年蔡政府卻推出更不便民、成本更高的三倍券，並自認是「成功經驗」，而於今年再推五倍券；當年種種以民為本的建言，早不知拋到何方。何況，此波疫情警戒重災區為攤商小店、基層民眾，未見有效「紓困 」，就執意「振興」，當然引發民意反撲。

尤其民進黨前兩天才釋出「逾六成民眾支持五倍券」的最新民調，大內宣做到連自己都不敢置信，堪稱一絕。但如此與民意脫節，難怪行政院發言人羅秉成說「振興券是參與型經濟」，會被狠酸「很卡通」。

五倍券大轉彎，行政院提出預發千元給千萬人行政成本高、經濟成長亮眼等理由。但印發五倍券就沒行政成本問題？而經濟果真亮眼，又有何振興必要？

如果因為政治對立以及面子問題，蔡政府很難依照在野黨訴求普發現金，至少在照抄馬版消費券前，先還馬英九 一個公道吧。