新聞評論／5倍券鎩羽 蘇貞昌還剩多少領導力？

行政院推動振興五倍券政策遭黨內派系圍攻，蘇貞昌被迫轉彎轉彎再轉彎。（圖：行政院提供）

行政院硬推振興「五倍券」，強迫人民先掏1000元(台幣)來換領，但還未上路，就在民怨滾雪球、黨內派系圍攻，以及蔡總統干預下，政策「轉彎、轉彎、再轉彎」，行政院長蘇貞昌終於同意全民免費直接領五倍券。蘇揆鎩羽，民意初獲勝，綠委不畏「逆貞昌」，蔡英文 更再度宣示她才是老大；這樣的閣揆，還有領導力嗎？

行政院推出五倍券政策，卻搞不清楚到底是要紓困 或要振興；疫情稍緩就以為經濟已開始復甦，卻看不到許多受創行業仍然奄奄一息；政策目標混亂，既失紓困美意，也達不到振興目的。行政院又稱五倍券延續去年三倍券的「好領、好用、好刺激」，卻在懶惰照抄去年失敗的政策模式之際，故意忘記當時民眾怨聲載道的「三倍券之亂」。

行政院還極力宣揚振興五倍券是「全民參與式經濟」，聲稱「貢獻1000元，一起幫助我國內需市場」，並得意洋洋地說「這是非常難得的事」。蘇內閣似乎有意把紓困振興當作政治動員的民粹式經濟；但聽在生活艱困的百姓耳裡，不僅是何不食肉糜，更是把肉麻當有趣，甚至儼然就要變成一場號召「肚子扁扁也要挺」的政治運動了。

五倍券不受民眾歡迎，在野黨看衰，民進黨 內部也雜音不斷，但蘇貞昌非常堅持；黨內有人解讀是蘇揆要挽救低迷的民調。蔡英文提醒作好溝通，然而蘇貞昌向民進黨立院黨團說明時，雖作了一點讓步，擴大免負擔適用範圍，但仍表示五倍券版型都做好了，結論不變；擺明溝通是假，強押綠委背書是真。終於烽火遍野，派系皆反，蔡英文適時出手，迫使五倍券政策再度大轉彎。

行政院推動振興五倍券政策大轉彎，蔡英文總統再度宣示她才是老大。（本報資料照片）

雖然民眾將可免付千元領五倍券，但社會上仍有印券浪費行政成本、民眾必須領券排隊、攤商完全不被照顧等質疑，在野黨和民間也高呼普發現金最實在，行政院將在周一定案。但行政院轉彎轉彎再轉彎，蘇貞昌敗退敗退再敗退，卻讓五倍券已經不只是經濟意義上的五倍券了，在政治意義上，蘇貞昌領導力已備受挑戰，蔡蘇關係也更加敏感。

問題癥結在於，五倍券決策既不專業也不科學，經濟部毫無政策規畫能力，反而扭曲事實，惡性膨脹去年三倍券效益，曲意逢迎，欺上騙民。蘇內閣不恤民瘼，冷氣房裡的決策，與人民生活距離太遠。蔡英文所謂「最會溝通的政府」已是經典笑話；蘇貞昌更是一貫強勢領導，把網軍哏圖當溝通，最多只在黨內摸頭，遑論聽取在野黨意見和民眾聲音。最可怕的是，蔡政府施政離不開「馬維拉」，蘇貞昌內心的「馬英九心魔」更難解；蘇貞昌為區隔馬英九的消費券，從三倍券堅持到五倍券，就是心魔無法克服。

五倍券一役，在野黨攻勢猛烈，民進黨內氛圍詭譎，蔡英文的政治操作也見權謀。蘇貞昌政策已定，才去找蔡英文背書；蔡英文似憚於蘇貞昌的強勢，未敢直接喊停，只要求作好溝通；等到黨內派系串聯圍攻之勢已成，英系立委重拳聯合聲明後，蔡英文才以最後仲裁者之姿出手，並且不忘以經濟成長率提升、成果全民共享的理由，為蘇貞昌留了下台階。

五倍券決策反覆，從民眾付1000元領券，到100餘萬人免付費，再擴及900萬人，最後全民免負擔，如今除了限期消費外，與直接發現金有何兩樣？而所謂「五倍」，還有什麼意義？錯誤的五倍券政策，民眾不埋單，綠委「逆貞昌」，小英也出手，只能轉彎轉彎再轉彎；蘇貞昌還有什麼威信領導內閣？蘇內閣還有什麼公信推動施政？