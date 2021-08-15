漲價+缺工 台灣公共工程陷流標風暴

營建物價飆漲和缺工雙重夾擊，公共工程有流標壓力，民間建案則擔心延遲交屋。圖為建築工地工人忙著趕工。（本報資料照片）

受營建物價飆漲、台灣 缺工搶工潮衝擊，公共工程正陷入流標風暴，不到2億元（台幣，下同，約718萬美元）的滯洪池工程流標七次，總價14.5億的台中蛋黃區社會住宅必須加價2.5億元拚四度發包，甚至像新北五座前瞻基礎建設的停車場工程，也因為一直流標，面臨被中央收回補助經費的窘境。

主計總處統計顯示，今年上半年營造工程物價指數 ，較去年同期增加8.82%，創13年來最大漲幅。營建業界預估，除公共工程成本被迫不斷墊高，房價恐怕也難有降價空間。目前這波漲勢也波及雙北的都更戶，面臨和建商談判調整坪數分配比例，否則交屋之日將往後延。

去年下半年以來，營造工程物價指數持續攀高，主計總處統計的年增率已擴大到二至四個百分點，今年上半年漲勢更驚人，5月年增率更突破雙位數，達11.55%，6月持續放大至13.02%，是2008年10月以來最大增幅。

營造工程物價指數涵蓋115個查價項目，權重較大的有預拌混凝土、鋼筋、型鋼等，工資權重也不小。主計總處表示，材料約占六成，工資與機器設備租金合計約占四成；從鋼筋、型鋼等原物料的鐵礦砂、廢鋼，國際上都已大漲一波，廠商面臨沉重的材料漲價壓力；另方面，去年起台商回流、政府社會住宅施工，民間營建業也熱絡，工程需求增加，缺工愈來愈嚴重，工資也明顯攀升。

營建業界也說，接下來還有美國 基礎建設大計畫的原物料需求，以及中國調控鋼品等變數，都會影響營建物價波動，「漲價還看不到盡頭」。

183件 五次以上才決標

行政院公共工程委員會統計，上半年公共工程招標兩次以內決標的有1萬4600件，占九成二，三次以上決標的有1195件，其中五次以上的有183件。縣市以彰化15件、台南13件最多；中央以農委會去年51件、今年上半年22件居冠。

工程會企劃處長羅天健指出，工程會檢討三次以上才決標的案件發現，不少主辦機關一流標就再重新招標，卻不檢討原因，「這種案子標100次也標不出去」。

大台中不動產開發公會表示，去年營建物價已漲一波，今年以來模板平均上漲約四成，紮筋也漲了六成，加上疫情下缺工更嚴重，營建成本不斷墊高，不但建商吃不消，更直接影響公共工程承接意願，除面臨工期延宕違約罰金風險，即使得標，也可能迫於無奈棄標止血；台中已有建商放棄到手的ＢＯＴ案，寧願現在損失400萬元保證金，「就怕以後虧更多」。