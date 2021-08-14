牛肉麵失言風波／丁怡銘不起訴 檢：丁只說美牛用萊劑養

行政院前發言人丁怡銘。(本報資料照片)

行政院前發言人丁怡銘因冠軍牛肉麵失言風波，不僅引發政治風暴，還遭議員告發違反食品安全衛生管理法，台北地檢署調查後，認為丁當時發言並非指店家使用含有萊劑的美牛，是飼養過程中曾使用萊劑的美牛，認定罪證不足，昨天作不起訴處分。

市議員王鴻薇說，當時丁怡銘開記者會時，後面背板就是指台北冠軍牛肉麵用的是萊劑美牛，而非不起訴書中所說，丁怡銘只是說美牛是用萊劑飼養而已；她覺得檢察官對丁怡銘手下留情，法外開恩，或許因丁怡銘身分特殊，但凡走過必留下痕跡。

台北市長柯文哲 則說，他認為丁怡銘對店家沒惡意，有惡意是對付柯文哲而已，「所以丁丁是個人才。」

去年十一月十二日時美牛議題沸騰，丁怡銘在記者會上指台北巿牛肉麵節紅燒組冠軍「皇家 傳承」用含萊克多巴胺美牛，卻遭店家出示無萊劑證明打臉，事後行政院長蘇貞昌偕丁親赴店家道歉，丁並購買一百份牛肉麵表達誠意，卻又爆出買牛肉麵發票打上行政院統編疑報公帳。

北檢取得行政院記者會影音檔，還原丁怡銘發言過程。為釐清「皇家傳承」牛肉麵店所使用的牛肉，在飼養過程中是否有使用添加含有萊克多巴胺的飼料，也曾傳喚老闆出庭作證，另傳喚三家牛肉供應商出庭說明。

三家廠商證稱，他們所提供的牛肉，在飼養過程中使用過含有萊克多巴胺的飼料，但為符合台灣 法規，在屠宰前就停止使用，這些牛肉來台後，全都檢驗合格，肉品沒殘留萊克多巴胺。

檢方傳喚丁怡銘開庭，他向檢方供稱，當天因媒體提問，是否在飼養過程中使用含有萊克多巴胺的飼料，也必須標示？他是針對這部分進行回答，才會舉例「台北今年牛肉麵冠軍用的，就是萊克多巴胺的美牛」，不是指「今年冠軍用的就是含有萊克多巴胺的美牛」。

檢方調查後認為，丁怡銘講述的內容，應是指在飼養過程中，有使用含有萊克多巴胺的飼料，並非是指牛肉中含有萊克多巴胺，不構成違反食安法要件。