追拉法葉案佣金 檢成功扣押汪家4.7億美元

喧騰一時的拉法葉購艦弊案，前特偵組聲請沒收已故軍火商汪傳浦藏於海外犯罪所得，台灣 高等法院更一審上月裁准沒收5.2億美元；審理過程中，檢方認為汪妻葉秀貞和子女可能脫產，聲請扣押他們在瑞士銀行資產獲准，汪妻等人提抗告被最高法院駁回，確定成功扣押4.7億美元（約台幣132億）。

瑞士聯邦法院今年2月4日公布，將拉法葉案佣金在汪傳浦家族帳戶中的2.6億美元（約台幣70餘億）返還台灣，雖然只占我方請求的三方之一，但資金至今尚未回台；主要卡在當初支付汪家佣金的法國泰勒斯集團，向瑞士要求將汪家帳戶中的佣金返還該集團，瑞士法院還在審酌。

檢方聲請指出，瑞士司法部 將原先凍結6億多美元發還給汪傳浦家族，因擔心葉秀貞和子女脫產，在沒收案更一審審理期間，聲請扣押葉秀貞與子女在瑞士銀行帳戶中的5.2億美元，台灣高等法院裁准扣押4億7271萬美元。

葉秀貞和子女不服，認為檢方只能在偵查階段聲請扣押財產，不能在法院審理中聲請，違背刑事訴訟 法規定，另爭執金額計算有問題，向最高法院提抗告。最高法院指出，檢方聲請扣押扣押僅是保全財產的方式，並不代表要沒收、執行，未來仍待終局裁定後才能計算應沒收、執行多少金額，駁回抗告。

汪傳浦被控和海軍前上校郭力恆在拉法葉艦中收取回扣，郭被依貪汙等罪判刑15年定讞，目前假釋出獄；汪傳浦因在尹清楓命案發生不久即出境遭通緝，2015年在倫敦因病死亡，刑事獲判不受理。

2016年刑法沒收新制上路，檢方對葉秀貞和四名子女、設立的公司聲請單獨宣告沒收，最高法院去年裁定沒收犯罪所得3億1253萬美元確定。高院更一審今年7月裁定再沒收5億2074萬美元，案件抗告，目前在最高法院審理。