新聞評論／司法如此政治，扯掉了蔡政府的遮羞布

台北地院審理「三中案」，前總統馬英九出庭。記者王聖藜／攝影

台北地檢署重新偵辦「三中案」，台北地方法院將於10月27日宣判；日前的最後一次辯論庭，檢察官建請法院對前總統馬英九 等人從重量刑。馬英九卸任總統後便遭上百官司追殺，國民黨 也因黨產遭清算而訟案纏身。但司法機關如此政治化，等於扯掉了蔡政府「民主進步」的最後一條遮羞布！

北檢偵辦三中案，一開始就充滿爭議。三中案早就在2014年即由特偵組無罪簽結，2016年民進黨 重掌政權，便以「特偵組簽結並無約束效力」、「黨產會舉發」、「新增國民黨舊中央黨部案」以及「掌握新事證」等理由，重起爐灶。但與其說是「重啟調查」，外界看來卻像政治與司法「套招」結果。

而在偵辦過程中，更是政治意圖明顯。在當時北檢檢察長邢泰釗領軍下，北檢以空前的人力、物力投入偵辦，甚至挑選特定媒體揭露辦案進度和錄音光碟譯文，看來像透過輿論將焦點從司法攻防轉移到政治聲討。

後來北檢的起訴書，更是集想像、牽強、泛政治道德以及「未來法律感」之大成。如國民黨為符合廣電法「黨政軍退出媒體」規定出售三中，起訴書說是「營造馬英九及國民黨正面形象」；當時尚未訂定不當黨產條例，起訴書卻說三中等是「性質屬未來依法應歸還國家之準國家資產」。難怪馬英九無法接受檢方對他的「非常規起訴」。可以說，早在重啟偵查前，北檢就準備要入人於罪了。

最後一次辯論庭，檢察官要求對馬英九等人「從重量刑」，「沒收犯罪所得」；但北檢根本查不出馬英九有何「犯罪所得」；而從重量刑理由，則是被告「預置安排鉅額訴訟救助費用」、「找律師演練訴訟避罪之詞，開串證大會」。但中華民國是法治國家，被告為己辯護、聘請律師乃至釐清法律攻防，都是基本司法人權，怎會成「態度不佳」理由？難道北檢認為，所有被告都應放棄聘請律師，甚至對莫須有指控俯首認罪，才是「態度良好」？

除馬英九的三中案即將宣判，蔡政府透過司法手段清算國民黨和「親藍團體」，也到緊鑼密鼓階段。被黨產會認定是「國民黨附隨組織」的中華救助總會和婦聯會，資產被移轉國有的停止執行案，都遭最高行政法院「逕為裁判」廢棄。最高行顯已做出政治選擇，包括國民黨、婦聯會、救總、中廣等多起案件，前景實難樂觀。

蔡政府以「轉型正義」之名進行政治清算工程，從立法院訂定不當黨產條例、促轉條例、政黨法，修訂人民團體法等開始；接著透過黨產會、促轉會、內政部等行政部門全面追殺；然後藉由阻絕藍營尋求司法救濟，完成最後一塊拼圖。從提名多位支持「討黨產」大法官，到蔡總統表姊夫吳明鴻出任最高行政法院院長，再到邢泰釗領軍起訴馬英九後，旋即升任高檢署檢察長，這些都讓外界產生「司法政治化」的疑慮。

民進黨對馬英九和國民黨的追殺，有多重目的。前總統陳水扁的貪腐案，是民進黨的切膚之痛，以「亂槍打鳥」式的司法案件困住馬英九，顯有濃厚的報復心態。更重要的是，無論是以三中案追訴馬英九，或以黨產案清算國民黨，都是既能鞏固政權，又能摧毀對手的做法。

只是這個以「民主進步」為名的執政黨，把三權制衡的民主原則，變成立法鋪路、行政濫權，現在如果連司法也成圍事的威權政治，無疑是扯掉其創黨價值的最後遮羞布。三中案的判決結果，恐怕也將是驗證民主法治最後一道防線能否守住的重要指標了。(節錄自聯合報社論)