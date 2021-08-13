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工總白皮書：疫苗覆蓋率比紓困更重要

記者林海／台北13日電
工總發布年度白皮書，指提高台灣疫苗施打覆蓋率是當務之急。（記者黃仲裕／攝影）
工總發布年度白皮書，指提高台灣疫苗施打覆蓋率是當務之急。（記者黃仲裕／攝影）

工總昨天發布年度白皮書，對台灣當前經濟大變局提出九大解方，其中指出，疫情讓許多在地中小企業與內需消費產業面臨經營困境，提高疫苗施打覆蓋率是當務之急，且疫苗施打比紓困排序更為重要。

工總在白皮書共提出68個議題、206項政策建議。工總理事長王文淵也在白皮書序言指出，全球疫情仍惡化，台灣外環境日益嚴峻，政府與企業應共謀對策，迎接挑戰。

工總白皮書針對經濟變局提出的九大解方中，第一項就是「如何協助產業度過疫情難關」，呼籲首要增加疫苗施打，並指紓困僅能一時救急，惟有提高疫苗施打覆蓋率，才是早日控制疫情，讓經濟活動早日恢復正常的唯一方法。

白皮書指出，台灣防疫未竟全功的癥結，在於疫苗採購進度延宕、未能進行全民普篩、疫苗施打率偏低，未能建立完整防護網，讓疫情在今年5月快速爆發，嚴重影響全民生活與經濟。政府在防疫過程過於執著「零確診」數字迷思，以致失去先機，對此次防疫成績先盛後衰，全國都須引以為鑑。

白皮書也指出，在疫情不斷變種下，大多數受訪企業都希望政府增加經WHO認證的莫德納、輝瑞、AZ疫苗的購買數量，讓人民有選擇疫苗的權力，才能解除客戶端對工班人員健康疑慮，尤其應將具有戰略性產業的生產廠商與重要業務工作人員列入優先施打疫苗的對象群，以確保產業安全。

工總還指出，全球情勢劇烈轉變，貨櫃難覓、移工短缺、原物料高漲、疫苗施打數量不足、紓困規模不足，對於以中小企業為主的產業體系，是嚴峻的生存挑戰，建議政府充分了解產業心聲，提出更具前瞻性的解決方案，除加速疫苗施打普及率，並對製造業提出完整紓困規畫，讓產業能度過此次難關。

疫苗 疫情 紓困

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