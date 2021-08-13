版型已做好…不甩黨內雜音 蘇貞昌強推5倍券

台灣今年5月本土疫情爆發，三級警戒嚴重衝擊經濟，許多店家、攤商過去幾個月收入銳減，政府規畫發放五倍券刺激消費。（記者胡經周／攝影）

行政院研擬推出「五倍券」，民進黨 內意見分歧，行政院長蘇貞昌昨天親自出面與民進黨立法院黨團幹部開會溝通，據轉述，蘇貞昌表示，原則上就是要推五倍券，不過會擴大免除對象，除了中低收入 戶免付1000元（台幣，下同），蘇貞昌也拋出免除對象擴大到紓困 4.0的900萬人。

由於黨團幹部及立委意見仍相當多，行政院決定下周一找全體執政黨立委再溝通說明。黨內人士表示，關於五倍券配套政策意見多元，但多半希望不要讓所有民眾自掏腰包付1000元，昨天政院溝通結果，形同只「讓了半步」，是否能讓綠委們接受？仍有待觀察。

據了解，行政院在會中強調五倍券版型已做好，因此有綠委提出的加發紓困百元券、或是不用現金換振興券等作法，顯然不可行。

行政院發言人羅秉成指出，會議上達成兩個結論，第一、確定振興方案使用五倍券；第二、購買五倍券時免付1000元的適用民眾，從去年109萬中低收入戶等弱勢，盡量再擴大到受疫情衝擊民眾。

出席這場會議的有民進黨團總召柯建銘、幹事長劉世芳，書記長羅致政、副幹事長林俊憲、黃世杰、副書記長莊競程、范雲和民進黨立委鄭運鵬和陳亭妃等九人，蘇貞昌率國發會主委龔明鑫和經濟部官員等人與會。

蘇貞昌主動問在場立委，對紓困900萬人作為免除1000千元對象的看法如何？有立委舉例，有可能兒子紓困到，但父母沒有，兒子雖然免除1000元，但還是要幫父母付1000元，若把父母也納入，這樣範圍又更大，也有些退休者、18歲以下者也不在紓困範圍，同樣也無法免除，這樣免除範圍會越來越複雜。

行政院推五倍券，但過程中引發許多民進黨立委不滿，認為政院缺乏溝通，許多消息甚至透過媒體才得知，其中正國會派系及英系立委也表態支持免收1000元，直接發券。對於蘇貞昌昨拋出紓困900萬人對象免收1000元，正國會派系立委陳亭妃說，可朝排富後免除1000元；英系立委則表示，「蘇貞昌堅持不直接發券，就是不想跟馬英九的消費券一樣」，英系仍在討論要不要聯合發表聲明，但就怕「狗吠火車」。

英系立委表示，先前有不少立委希望能排富普發現金，但政院從未列入考慮，堅持發券，政院高層這幾天雖私下向立委尋求五倍券意見，但也只是形式上找人背書。英系立委說，行政院不斷強調振興跟紓困不一樣，所以不能發現金，但如今提出符合紓困的對象可不用繳1000元換券，卻是拿紓困當標準，「這不是超級矛盾？」

蘇貞昌前天向蔡英文總統報告五倍券，總統要求定案前與各界溝通，羅秉成昨表示，總統是期勉行政團隊，對於是否還有更好的意見，應做可行性評估，並在定案前對各方意見予以注意，這是總統一般性的提醒。