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丟完嬰屍去上班 女會計竟說：不知自己懷孕

記者柯毓庭／新北13日電
陳姓女子懷孕產下七月女嬰，涉將女嬰包裹丟進垃圾車，被移送新北地檢署時低頭不語，檢方訊後以五萬元台幣交保。(記者王怡蓁／攝影)
陳姓女子懷孕產下七月女嬰，涉將女嬰包裹丟進垃圾車，被移送新北地檢署時低頭不語，檢方訊後以五萬元台幣交保。(記者王怡蓁／攝影)

43歲陳姓女子昨天凌晨疑在家中產下一名女嬰，她將嬰兒包裹進垃圾袋，拿到住家附近垃圾車丟棄後出門上班，被清潔隊員發現報警；陳女到案聲稱不知自己懷孕，腹痛如廁見「一坨黑黑的」即丟棄，警方懷疑她未吐實，依殺人、遺棄屍體等罪嫌移送，檢察官以5萬元台幣交保。

警方調查，陳女已婚，與丈夫育有兩名兒子，一家四口，陳女哥哥同住，她平時在內湖區某公司擔任會計。

新北市清潔隊昨天上午在新莊區中港路、中華路口定點收垃圾，清潔人員啟動車斗捲垃圾時，一個袋子沒綁緊，掉出一具嬰屍，嚇得趕緊報警。

警方翻找垃圾袋，發現胎盤與一片藍紫色口罩，調閱垃圾車後方行車記錄器，發現昨天清晨陳女曾戴著同款口罩接近，就住在附近，前往住所敲門；當時陳女已出門搭公車前往內湖上班，小兒子在家上線上課程，見到警察一頭霧水，致電母親。

陳女接到電話嚇到發抖，隨後被員警帶回警局詢問。她供稱以為最近胖了，月經都如期報到，不知自己懷孕，疫情期間也不方便就醫檢查。昨天凌晨5時許她覺得腹痛驚醒，上廁所時只見流出「一坨黑黑的」不明物體，一時慌張以黑色塑膠袋包裹，放入廁所垃圾桶；出門上班前再騎腳踏車拿到住家附近垃圾車丟棄。產子時老公睡覺不知情，也不知道她懷孕。

警方確定陳女無就診紀錄，檢方相驗女嬰約7月大，有臍帶繞頸情況，陳女訊後先以5萬元台幣交保，女嬰擇日解剖確 認遭丟棄時是否死胎，釐清陳女刑責。

口罩 警察 疫情

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