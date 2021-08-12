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莫德納短缺 2劑間隔擬再延 高端將開打 蔡：我也會去

台灣新聞組╱台北12日電
國產高端疫苗將於8月23日開打，總統蔡英文隨即在臉書表示會預約施打。(圖：食藥署提供)
國產高端疫苗將於8月23日開打，總統蔡英文隨即在臉書表示會預約施打。(圖：食藥署提供)

疫苗接種昨第五輪開打，現存62萬劑莫德納疫苗供符合接種資格者接種之後，僅剩5萬2000多劑，但有300多萬人排隊等打第二劑，疫苗持續缺貨，恐拉長兩劑間隔時間，公衛學者表示，研究發現，打第一劑輝瑞或莫德納等mRNA疫苗後，21至27天的抗體濃度接近完整接種兩劑，只打一劑者，空窗期仍有感染風險。

台灣共採購605萬劑莫德納疫苗，目前僅到貨125萬劑，仍有480萬劑未能如期交貨，指揮中心發言人莊人祥雖強調「會陸續到貨」，但也說考慮再次延長莫德納兩劑間隔周數，引起外界疑慮。

南韓本周將派代表團前往美國，抗議莫德納兩度延遲交貨，被問及台灣是否也會比照辦理？指揮官陳時中先說，「如有必要，可以讓疫苗早點到貨，任何作為都願意做」。隨後又說，每個國家作法不同，台方還是先透過駐美代表、美國在台協會AIT等外交管道了解。

台大流病所昨天召開視訊記者會，台北醫學大學教授陳立昇指出，發表於新英格蘭醫學期刊的研究顯示，不論輝瑞或莫德納，第一劑接種後抗體濃度會隨時間提升，但從第28天起，抗體濃度能持續多久仍是未知數。相較之下，AZ疫苗就有本錢延長兩劑間隔時間，牛津大學研究顯示，兩劑AZ疫苗隔44到45周（超過300天），抗體濃度明顯高於隔15至25周、8至12周。

另外，國產疫苗即將開打，截至昨天下午5時，願意接種高端疫苗者107萬5740人，「非高端不打者」僅18萬5470人，占意願登記人數約1.4%。

蔡英文總統日前已經登記意願將施打國產疫苗，她昨天在臉書表示，「國產疫苗8月16日開始預約接種，我也會去」，「國際疫情嚴峻，我們不能輕忽防疫措施，更必須持續增加台灣社會集體的防護力。」

國產疫苗爭議不斷，蔡英文總統日前在臉書上貼出高端疫苗施打意願登記，表達對國產疫苗...
國產疫苗爭議不斷，蔡英文總統日前在臉書上貼出高端疫苗施打意願登記，表達對國產疫苗支持。(取材自臉書)

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