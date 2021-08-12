罕見 台灣F-16座艙罩飛脫迫降

F-16的艙罩與風擋合為一體，飛行員前方沒有阻礙視界的隔框。(取材自維基百科共享資源)

台灣 空軍司令部11日表示，空軍嘉義基地一架機號6698的Ｆ-16Ｖ型戰機，11日晨在一項訓練任務中，發生起飛後座艙罩飛脱的意外，緊急返降機場 ，詳細原因調查中。這是台灣空軍接收Ｆ-1620餘年來，首度傳出座艙罩在飛行中脫落，在各Ｆ-16使用國中也極罕見。

空軍司令部表示，這架Ｆ-16Ｖ型戰機上午7時29分執行例行性飛行訓練，起飛離地後，座艙罩飛脫，幸後續緊急處置得宜，7時36分返降，詳細原因刻由司令部專案小組調查。飛行員及戰機平安，意外發生後，未全部停飛特檢。

據了解，這架Ｆ-16Ｖ單座戰機昨晨在訓練任務中是四號機，同行另有三架Ｆ-16戰機，該機甫拉升後，地面塔台就目擊座艙罩脱離，飛行員也緊急回報，最後戰機接受塔台管制，緊急採三邊返降機場。

Ｆ-16座艙罩密合是採電鈕自動，若没蓋緊，強風就會灌進來，導致脱落。座艙罩是在跑道東側五千呎尋獲，而當時的訓練任務是空戰戰術運用（TI/ACTEV）。

過去的戰鬥機座艙，在可開啟的「艙罩」前方，是固定式的「風擋」。Ｆ-16率先改用氣泡式的無隔框艙罩，將風擋與艙罩合而為一，飛行員視野完全不會被隔框阻礙。然而，如果發生座艙罩脫落狀況，Ｆ-16飛行員的前方，頓時沒有任何遮蔽，直接被高速的氣流吹襲。其他例如幻象兩千，或是較早的Ｆ-5、Ｆ-104等機種，即使艙罩飛脫，至少前方還有風擋，道理比較類似「敞篷車」。

飛行員如果要離開座艙，正常情況是按下電門，將座艙罩升起。但若機械裝置故障，也可以用火藥的力量，將座艙罩炸飛。以Ｆ-16而言，拋棄艙罩的開關，是一個位於飛行員左下方的Ｔ型手把。其位置在正常飛行操作中，飛行員的肢體很難意外觸及，而且把手還需旋轉才能啟動。因此單純誤觸導致座艙罩飛走，幾乎不可能發生。

在Ｆ-16之後的各國戰鬥機當中，Ｆ-22同樣採取無隔框氣泡艙罩設計。至於經國號、Ｆ-35、中共 的殲20，雖然也將艙罩與風擋設計為一體，但都在飛行員前方保留隔框，如此設計的目的，是為了加強艙罩強度，後方一塊艙罩的厚度也可較薄，藉以降低重量。

Ｆ-16Ｖ型戰機是Ｆ-16Ａ／Ｂ戰機經「鳳展專案」對美採購性能提升的專案機種，主要亮點是換裝號稱能偵獲匿蹤戰機的新式ＡＥＳＡ雷達。

嘉義基地目前已接收在台中漢翔公司完成構改的五十餘架戰機，事故原因也通報美原廠。意外勢將引發外界對構改進度落後的關切。

台灣有131架Ｆ-16Ａ、Ｂ型戰機輪流進入台中漢翔公司接受構改升級。另有十架在美擔負訓練任務。