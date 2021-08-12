新聞評論／國家建設遭分贓 綠蟑螂何止寄生光電產業

台南市光電開發引起不少抗爭，圖為北門區蘆竹溝民眾與環保聯盟為了光電到市政府前抗議。(本報資料照片)

蔡政府近年大推綠能 ，台南坐擁諸多重大開發案，成為全台最大光電熱區。由於開發利益龐大，除了企業建商爭逐大餅，各路黑道人物也前往插旗，或插手轉包圍標，或以環保之名結合地方人士強索回饋金。利益團體和派系黑道角力並非新鮮事，但發生在時尚光鮮的光電產業身上，可見民進黨 執政並未使台灣 的政經架構耳目一新，反而使新產業捲入惡性漩渦。「綠蟑螂」一詞之出現，即說明一切。

黑道與光電，不能不說是一個突兀的組合；再加上「綠蟑螂」，就更詭異了。這反射的正是台灣政經結構的現實：國民黨時代有過「黑金」政治，如今出現「綠黑金」也只是剛好而已，民主政治換湯沒換藥。深一層看，光電產業之所以招惹黑道及地方勢力覬覦，並不僅是利益龐大使然；而是整個政府的運作缺乏平衡而完整的法制配套，使得「發展綠能」的願景只剩下東切西割的占地及發包操作，更屢屢傳出當地居民利益遭到侵害的事件。

近年，台南市的「反光電」自救組織不斷冒出，在沿海的將軍、北門、七股、蘆竹溝四處存在。由此，人們即不難理解，中央力推的「太陽能光電」政策，到了地方如何因執行變質，而遭到當地居民的杯葛。發展「綠能」，當然是國家追求環境永續的必要手段；但一落到執行，必然會遭遇利益糾葛的問題，必須謹慎梳理。然而，新一代的民進黨執政者卻往往口號掛帥，或心存私念，藉此發展自己的周邊勢力。如此一來，龐大的利益瓜分不均，必然會碰到反彈。

更嚴重的是，政治人物或企業在利欲薰心的誘惑下，一些打著「綠能」為名的開發案，卻做出了侵害環境的惡行。即以台南所見的事件為例，像蘆竹溝即是政府以「地層下陷」為由，將當地畫為不利農業使用，而允許被開發作為電場種電。然而，許多人世代在此養蚵，他們是漁民而非農民；土地一被開挖作為電場，勢必造成水域汙染，居民因而組織自救會抗爭。再如七股沿海，有業者使用欺騙手段迫使漁民離開，有業者不遵守約定任意砍樹，破壞當地潟湖濕地林相。這些劣跡，都是假開發光電之名行破壞環境之實，但政府對此毫無約束，只能任憑當地居民自力救濟對抗。但從光電開發商的角度看，黑道圍事轉包工程，或「綠蟑螂」介入索討回饋金，均大大增加其開發成本並影響開發進度。

所謂「綠蟑螂」，其實是一語雙關：一層是指假藉「環境保護」為名，以仲裁者的身分協助索討回饋金的特定人士；另一層，則是指打著民進黨旗號，在不同利益圈穿梭牟利的人。這種現象，近年並不罕見。在蔡政府任內，不論是如火如荼推動的風電及光電建設，以及8年8800億台幣(約313億美元)的前瞻建設計畫，都是金額驚人而鮮少受到有效監督的國政建設。當這些肥沃而甜美的大餅，被切割成一個個工程往下招標發包時，必然引來各種蠅蟲群聚爭食；只要主其事者手稍一偏，利益會落入誰的囊袋之中，幾乎是可以預料的事。

當國家的建設願景被政商團體解構成分肥，當招標被簡化成發包，分贓圍事就是必然。也因此，台南的光電產業遭到黑道勢力和綠蟑螂圍噬，也就不是太令人驚奇之事。這和政府的宣傳標案大量流入綠營周邊文宣公司，以及高端疫苗受到不當的呵護，並無二致。說穿了，當執政者的信念蕩然，官員心中只有黨派之私，不再有國家體制與廓然大公精神，綠蟑螂橫行勢無可免。