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「半年增1億例」譚德塞：明年初全球病例恐突破3億

疫情生意掉9成 入榜米其林必比登「如強心針」

台灣新聞組╱綜合12日電
33--「巷子龍家常菜」的湖南金錢蛋。(記者李政龍／攝影)
33--「巷子龍家常菜」的湖南金錢蛋。(記者李政龍／攝影)

「我的天，第一次有感動的感覺。」再度入選必比登的人和園姚老闆表示，疫情後生意掉了九成，真的在硬撐，再度入選，「有感動的感覺」，同事的努力被肯定。

經營61年的台中市牛稼莊首度入選，第三代經營者李浡紳說，疫情爆發後業績跌到剩一成，解封開放內用後回流到兩成，期待獲得必比登推介可帶動顧客回流，台中「羅家古早味」開業5年就獲肯定，老闆表示，昨天多了不少新顧客，「用心與努力被肯定，真的很開心」。

「巷子龍家常菜」老闆向子龍說，這波疫情讓餐廳生意大受影響，營業額掉了七、八成，盼這次美食推介可喚起民眾對美食熱情，讓餐廳生意、甚至餐飲業好起來。磐石坊老闆也說，入選必比登「有如一劑強心針」。

但是也有店家樂觀不起來。My灶老闆Ben說「疫情衝擊超過米其林光環」，再度入榜的30年老店「女娘的店」老闆簡姐也說，客人電話雖不斷，但台菜餐廳若以套餐分菜看起來不好吃，所以尚未開放內用。

新進榜的台北湘帝御膳食堂因疫情停業3個月，工作人員說，希望疫情早日趨緩。老店台中肉員有80年歷史，同樣傳承到第三代，門口紅紙寫著「內用暫停」，店員說，疫情衝擊很大，不知道什麼米其林、必比登，只希望疫情趨緩，恢復正常生活。

疫情 美食 工作

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