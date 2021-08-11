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疫苗數位黃卡 最快月底上路

記者邱宜君、楊雅棠／台北11日電
疫苗接種證明黃卡最快本月底數位化。（歐新社）
疫苗接種證明黃卡最快本月底數位化。（歐新社）

因工作所需，或營造安心場域，現行民眾出入某些職場環境、特定場所時，必須提出接種證明（黃卡），或篩檢陰性證明。為求便民，衛福部已規畫「疫苗數位證明簽發平台」，上網登錄即能下載相關證明，在手機平版等設備中保存，如同「數位黃卡」，類似中國大陸的「健康碼」，也可列印出來，預計最快本月底上路。

衛福部常務次長石崇良說，健保快易通ＡＰＰ主要用途為查詢，不能作為證明，且系統內包含個資，隨意出示也有隱私問題；至於紙本證明或黃卡則容易遺失或汙損。

「疫苗證明、檢驗證明將成為後疫情時代最需要的兩大證明文件。」石崇良說，未來採政府統一認證，透過「疫苗數位證明簽發平台」就可蒐集分散在不同資料庫的新冠疫苗接種、篩檢紀錄。

不過，「數位疫苗接種證明並不等於疫苗護照。」石崇良說，這只是一個證明，內容包括疫苗廠牌、第幾劑、接種日期、接種國家、接種地點等；至於檢驗，如果至醫療院所接受抗原快篩或ＰＣＲ，也能申請數位證明，但家用快篩則不在考量之內。相關證明也不會有其他個人醫療隱私。

石崇良說，衛福部資訊組正建置系統架構，串聯相關資料庫，盼愈快上線愈好。

據台北中國時報報導，疫苗殘劑預約太搶手，坊間代排傳出代排1小時300元的價碼，日前更有網友開出2萬元徵求代搶莫德納殘劑，引起熱議，桃園市龜山區則有診所為此貼出公告，不接受代排。

　診所低調回應，曾聽聞其他診所出現代排，雖然沒遇過，但為避免爭議，決定拒絕非本人排隊，主要是公平原則，診所說每天殘劑數量不一，最多曾出現2殘劑額度，但更多時候是零殘劑。

疫苗 中國 隱私

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