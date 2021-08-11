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台灣百年增溫1.6℃ 40年後恐怕沒有冬天

記者吳姿賢╱台北11日電
台灣版氣候變遷報告出爐，台灣升溫高於全球平均，未來將乾愈乾、濕愈濕，夏天愈來愈長、冬天愈來愈短，甚至最快2060年就沒有冬天。（本報資料照片）
台灣版氣候變遷報告出爐，台灣升溫高於全球平均，未來將乾愈乾、濕愈濕，夏天愈來愈長、冬天愈來愈短，甚至最快2060年就沒有冬天。（本報資料照片）

聯合國氣候變遷小組（IPCC）前天發表重磅氣候報告，全球面臨增溫攝氏1.5度的困境。台灣氣候變遷科學團隊依照IPCC報告，昨天發表「台灣版氣候變遷報告」，未來台灣將「乾愈乾、濕愈濕」，侵台颱風變少但強度增強，且在最劣情境下，最快2060年台灣就沒有冬天。

由科技部、中研院、中央氣象局、台灣師範大學地科系、國家災害防救科技中心組成的台灣氣候變遷科學團隊指出，根據IPCC最新報告，無論何種排放情境，若無法在未來幾十年內大幅減少二氧化碳及其他溫室氣體排放，全球暖化在本世紀會超過攝氏1.5度或2度，將造成氣候系統改變，包括極端高溫、豪雨、乾旱發生頻率與強度增加等。

台灣版氣候變遷報告出爐，台灣升溫高於全球平均，未來將乾愈乾、濕愈濕，夏天愈來愈長...
台灣版氣候變遷報告出爐，台灣升溫高於全球平均，未來將乾愈乾、濕愈濕，夏天愈來愈長、冬天愈來愈短，甚至最快2060年就沒有冬天。（本報資料照片）

該團隊回顧台灣本地氣候觀測發現，過去110年間，台灣平地年平均氣溫上升攝氏1.6度，比全球平均1.07度還高，且近50年至30年增溫還有加速趨勢。年總降雨量沒有明顯變化，但1961年至2020年，少雨年發生次數明顯比1960年前還多。

展望未來氣候更不樂觀，台灣團隊說，在最劣情境下，本世紀中、末的年平均溫度，台灣將分別上升攝氏1.8度、3.4度；在減緩情境下，也可能增加1.3度、1.4度。

「乾愈乾、濕愈濕」情況也加劇，年總雨量到世紀末最多上升三成一，但不降雨日數增為一成二。侵台颱風變少，威力卻增強，世紀末侵台颱風個數將減少五成五，強度增加五成。

民眾對「夏天愈來愈長、冬天愈來愈短」的感受也將愈來愈明顯。台灣團隊說，跟1990年前相比，台灣夏季長度已增為120天至150天，冬季減為70天，近年甚至剩下20天至40天。進一步推估未來到世紀末情況，台灣夏季甚至將大幅拉長為155天至210天，冬季降為零天至50天；且若在最慘情況下，可能在2060年就達到完全沒有冬季。

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