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疫情衝擊 6月受僱員工劇減9.3萬人 創歷年同期最大減幅

記者江睿智╱台北11日電
本土疫情嚴峻，衝擊6月工業及服務業受僱員工人數較上月續減9.3萬人，創歷年同期最大減幅。 （本報資料照片）
本土疫情嚴峻，衝擊6月工業及服務業受僱員工人數較上月續減9.3萬人，創歷年同期最大減幅。 （本報資料照片）

本土疫情衝擊勞動市場。主計總處昨日發布6月台灣工業及服務業受僱員工人數為802.4萬人，因全月受到疫情衝擊，持續三級警戒，較上月續減9.3萬人，創下歷年同期最大減幅。

受疫情衝擊，台灣受僱員工人數5月已較4月減5.2萬人，6月繼續月減9.3萬人，幅度擴大。

經常性薪資亦持續受疫情衝擊。主計總處並指出，6月全體受僱員工（含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工）經常性薪資平均為4萬2625元，月減0.5%。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣分析，5月工作天數較4月多二天，5月經常性薪資卻月減0.75%；6月工作天數和5月持平，6月經常性薪資卻月減0.5%，皆是反映疫情的衝擊。

主計總處指出，6月底全體受僱員工人數較5月底減少9.3萬或1.14%，其中住宿及餐飲業減少3萬人，藝術、娛樂及休閒服務業減少1.7萬人，批發及零售業減少1.1萬人，教育業減少9,000人，醫療保健業減少4000人，支援服務業（如旅行社）亦減少3000人。

另外，工業中的營建工程業受僱員工人數6月較5月減少5000人，陳惠欣分析，主要是營建工程業中的室內裝潢業，受疫情影響，民眾減少室內施工。

疫情衝擊也會減少工時。主計總處指出，6月全體受僱員工總工時平均為165.2小時，較上月減0.9小時，較上年同月亦減3.5小時。其中，藝術娛樂及休閒服務業、住宿及餐飲業總工時分別月減27.7小時、12.9小時最多，教育業（主要為補習班及幼兒園，不含小學以上各級學校）、批發及零售業亦分別月減3.9小時、3.7小時。

展望未來，陳惠欣表示，隨著疫情趨緩，防疫措施鬆綁，商業活動恢復，受疫情衝擊的內需型產業將逐漸恢復營業，預計相關勞動市場指標將會有所改善，因此她認為，受僱員工人數減少、薪資減少，應是受疫情影響的短期現象，預估7月後就會逐步回穩。

她預期，受僱員工工時將會率先增加，恢復正常班，接著增加聘僱，受僱員工人數及薪資也會跟著增加。

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